首页
辣品
IT圈
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 数码之家>电脑硬件

AMD 锐龙 5900X/5800X 基准测试曝光：对比 3900X/3800X 近 20% 的提升

2020/10/18 15:27:49 来源：IT之家 作者：问舟/实习 责编：问舟/实习
评论：

IT之家10月18日消息 本月 9 日，AMD 发布了全新的锐龙 5000 系列处理器，知名爆料者 @Tum_Apisak 昨日挖掘出一些 Ryzen9 5950X 的 SiSoftware 基准测试结果。随后又挖出了 R9 5900X/R7 5800X 的基准测试信息。

Ryzen9 5950X 昨日已发，此处不再赘述。IT之家汇总如下：

CPU 名称算力 （GOPS）像素填充率（Mpix/s）与前代相比提升（GOPS）与前代相比提升（Mpix/s）
AMD 锐龙 9 5950X611.942066.499% （锐龙 9 3950X）25% （锐龙 9 3950X）
AMD 锐龙 9 5900X501.271744.1318% （锐龙 9 3900X）35% （锐龙 9 3900X）
AMD 锐龙 7 5800X342.181252.2420% （锐龙 7 3800X）42% （锐龙 7 3800X）

知名爆料者 @harukaze5719 对 @Tum_Apisak 的数据进行了一定汇总，以更直观的方式呈现给大家，以下图源 @harukaze5719。

数据对比如下：

对于处理器计算能力测试而言，锐龙 9 5900X 比锐龙 9 3900X 快 18% 左右，而锐龙 7 5800X 比锐龙 7 3800X 快 20% 左右。算术测试的平均提升为 10-20% ，与上一代锐龙 3000 相比，Ryzen 5000 CPU 的 Zen3 优势明显。

而在多媒体测试中，锐龙 9 5900X 比锐龙 9 3900X 快 35%，甚至比锐龙 9 3950X 快 5.6%。AMD Ryzen 7 5800X 比其前身锐龙 7 3800X 领先 42%，甚至接近 12 核锐龙 9 3900X。

AMD 最新的5000系列锐龙桌面处理器将于 11 月 5 日正式开售

AMD R9 5950X 零售版基准测试： IPC 提升收益极大

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：AMD

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛） 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用