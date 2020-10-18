AMD 锐龙 5900X/5800X 基准测试曝光：对比 3900X/3800X 近 20% 的提升

IT之家10月18日消息 本月 9 日，AMD 发布了全新的锐龙 5000 系列处理器，知名爆料者 @Tum_Apisak 昨日挖掘出一些 Ryzen9 5950X 的 SiSoftware 基准测试结果。随后又挖出了 R9 5900X/R7 5800X 的基准测试信息。

Ryzen9 5950X 昨日已发，此处不再赘述。IT之家汇总如下：

CPU 名称 算力 （GOPS） 像素填充率（Mpix/s） 与前代相比提升（GOPS） 与前代相比提升（Mpix/s） AMD 锐龙 9 5950X 611.94 2066.49 9% （锐龙 9 3950X） 25% （锐龙 9 3950X） AMD 锐龙 9 5900X 501.27 1744.13 18% （锐龙 9 3900X） 35% （锐龙 9 3900X） AMD 锐龙 7 5800X 342.18 1252.24 20% （锐龙 7 3800X） 42% （锐龙 7 3800X）





知名爆料者 @harukaze5719 对 @Tum_Apisak 的数据进行了一定汇总，以更直观的方式呈现给大家，以下图源 @harukaze5719。

数据对比如下：

对于处理器计算能力测试而言，锐龙 9 5900X 比锐龙 9 3900X 快 18% 左右，而锐龙 7 5800X 比锐龙 7 3800X 快 20% 左右。算术测试的平均提升为 10-20% ，与上一代锐龙 3000 相比，Ryzen 5000 CPU 的 Zen3 优势明显。

而在多媒体测试中，锐龙 9 5900X 比锐龙 9 3900X 快 35%，甚至比锐龙 9 3950X 快 5.6%。AMD Ryzen 7 5800X 比其前身锐龙 7 3800X 领先 42%，甚至接近 12 核锐龙 9 3900X。

AMD 最新的5000系列锐龙桌面处理器将于 11 月 5 日正式开售。

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