微软不背锅，Win10 桌面被曝随机创建 debug.log 文件：原来是 Chromium 惹的祸

IT之家10月19日消息 外媒Windows Latest报道,如果你在Windows 10上使用基于Chromium的浏览器(Chrome、Edge、Brave等),你应该可以发现一个名为“debug.log ”的神秘文件。

据用户反馈,Windows 10在桌面上创建了debug.log文件,但研究表明,该文件是由Chromium浏览器创建的,这根本不是微软的错误。

IT之家此前报道,Chromium是一款开源平台,它支持着大家喜欢的浏览器,如谷歌Chrome,微软Edge,Brave和Vivaldi,占据了世界浏览器的主要市场份额。

Chromium开源项目生成了这些浏览器使用的源代码,Chromium中的一个bug会影响所有使用其源代码的浏览器。

桌面上的debug.log文件是什么?

最近Edge、Chrome等基于Chromium的浏览器更新后,用户发现Windows会创建“debug.log”文件,并出现“FindFirstFile: The system cannot find the path specified”的错误,该文件被固定在桌面上。

如果从桌面上手动删除该文件,则会重新创建。

“我的一些文件夹中正在创建一个名为debug.log的文件。这些文件有几行文字表明系统找不到指定的路径。”一位用户在反馈中心指出。

很多用户也在微软的社区论坛和Chromium错误库中报告了这个问题。

有可能是Chromium开发者添加了一个任务,检查浏览器是否存在问题。理想情况下,这应该可以在不创建上述文件的情况下工作。

Chrome或Edge不应该制作一个日志文件,或者说,如果某个服务出现了故障,它应该记录更多关于发生什么问题的细节。

这个问题最早是在本月早些时候报告的,但不少人最近才报告这个问题。

外媒用Edge和Chrome检查了运行不同版本的Windows 10设备,无法在桌面、下载或文档文件夹中找到该文件。

如何修复Windows 10上的debug.log错误?

值得注意的是,你可以安全地忽略这些调试文件,因为它们是无害的。你也可以通过删除一个名为Crashpad文件夹内内容来防止Chromium浏览器在桌面上创建debug.log文件。

要修复debug.log错误,请按照以下步骤操作。

按Win+R打开Windows运行。

如果你使用Edge,输入%localappdata%/Microsoft/Edge/User Data/Crashpad。

如果你使用Chrome,请输入%localappdata%/Google/Chrome/User Data/Crashpad。

删除CrashPad文件夹内的所有文件和文件夹。

重新启动Windows。

如果步骤正确,Chromium浏览器应该不会再创建该日志文件。