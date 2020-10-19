京东副总裁脱口秀怼假百亿补贴：有企业成立至今还没卖出一百亿

IT之家10月19日消息 今天在2020京东11.11启动发布会上，京东副总裁韩瑞说脱口秀吐槽：现在嚷嚷自己百亿补贴的企业太多了，很多企业成立至今都没卖出过一百亿，你是要把公司补贴给消费者吗？韩瑞表示，补贴是需要诚意和实力的。

京东副总裁韩瑞表示，“双11期间推出真超级百亿补贴，为什么一定要强调真字呢？因为其实现在嚷嚷是百亿补贴的企业太多了，我就想问问，很多企业成立至今都没卖出过一百亿。一次双11你就要补贴一百亿，你是要把公司补贴给消费者吗？所以我觉得补贴是需要诚意和实力的。让我们曾经一度就想把这次补贴命名为女娲补贴计划，这个一百亿是什么概念？你写成阿拉伯数字，李诞一眼都看不全，这个话虽然是玩笑，但我们回报消费者的态度是认真的。”

下面是视频。

IT之家获悉，京东集团副总裁、京东零售集团平台业务中心负责人韩瑞宣布，“2020京东11.11全球热爱季”自10月21日启动，持续到11月11日，为期22天，将为消费者带来超2亿件5折商品、超3亿件新品。

京东还表示将以超级百亿补贴和超省百亿消费券组成的 “双百亿计划”。超级百亿补贴将为消费者带来全品类爆品，在此期间，京东国际也将推出来自 100 多个国家和地区超过 50 万款进口好物。京东称，除了跨店铺、全品类可用的头号京贴，商品页面“预估到手价”的设置，将提示消费者可使用的优惠信息，不用复杂的计算，优惠后的价格一目了然。