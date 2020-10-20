苹果计划今年晚些时候通过软件更新让 iPhone 12 支持双卡 5G

IT之家 10 月 20 日消息 根据 Reddit 上分享的一份苹果员工内部培训文件显示，iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 在上市时将无法在双 SIM 卡模式下使用 5G 网络，外媒 MacRumors 确认这份文件是真实的。

文件中称，当在双 SIM 卡模式下使用两条线路时，两条线路都不支持 5G 数据，会回落到 4G LTE。如果客户只使用 eSIM，并且使用的是支持 5G 的运营商和套餐，就可以使用 5G。

不过根据 MacRumors 获得的 Verizon 内部幻灯片，苹果计划在今年晚些时候通过软件更新启用双 SIM 卡模式下的 5G 支持。与此同时，Verizon 表示，eSIM 客户必须从 iPhone 12 或 iPhone 12 Pro 上取下物理 SIM 卡才能接入其 5G 网络。

只要用户选择了支持的提供 5G 网络的无线运营商，iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 机型就会自动启用 5G。如果要在其他国家漫游时接入 5G，苹果的文件中称，用户可以购买当地的 SIM 卡或 eSIM 计划，在有 5G 的地方作为单线使用。

IT之家了解到，iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 上周五开始预购，本周五开始发货到用户手中，iPhone 12 mini 和 iPhone 12 Pro Max 将于 11 月 6 日开始预购。