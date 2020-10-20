IT之家独家线报：国行 iPhone 12/Pro/Max 支持双 SIM 卡模式下使用 5G 网络

IT之家 10 月 20 日消息 最近两天IT之家向大家播报了几则消息，根据美国 Reddit 网站上分享的一份英文版苹果员工内部培训文件显示，iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 在上市时将无法在双 SIM 卡模式下使用 5G 网络，同时，MacRumors 网站也确认这份文件是真实的。

现在，IT之家得到最新信源【当前独家确认消息】，国行 iPhone 12/Pro/Max 三款机型支持双SIM卡模式下使用 5G 网络，不存在单卡+eSIM机型的同时双卡无法上 5G 网络这个问题。同时，IT之家今天会首批拿到 iPhone 12、iPhone 12 Pro 的真机，会尽快向大家呈现体验视频和文章。

大家知道，美国版本的 iPhone 通过一个物理 SIM 卡和 eSIM 形式来实现双卡功能，当在双 SIM 卡模式下使用两条线路时，两条线路都不支持 5G 数据，会回落到 4G LTE。如果客户只使用 eSIM，并且使用的是支持 5G 的运营商和套餐，就可以使用 5G。Verizon 表示，eSIM 客户必须从 iPhone 12 或 iPhone 12 Pro 上取下物理 SIM 卡才能接入其 5G 网络。

▲ 图源 imgur @RFPro

在今年苹果发布的4款 iPhone 12 手机型号中，国行版 iPhone 12 mini 为单卡机型，iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max 的中国国行版机型为物理双 SIM 卡机型。iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 已经于上周五开始预购，本周五开始发货到用户手中，iPhone 12 mini 和 iPhone 12 Pro Max 将于 11 月 6 日开始预购。



IT之家现在独家的这个新消息传来，应该能让想购买国行双卡版 iPhone 12 系列机型的用户松了口气。