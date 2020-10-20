消息称苹果 iPhone 12/Pro 中国预售量三天超 15 万台

IT之家10月20日消息 苹果10月 14 日正式发布了 iPhone 12 系列新品，均支持 5G。其中，iPhone 12、iPhone 12 Pro 于 10 月 16 日晚 8 点开始预购，10 月 23 日发售；iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro Max 则于 11 月 6 日晚 9 点开始预购，11 月 13 日发售。

此前苹果iPhone 12、iPhone 12 Pro首批已经在京东等平台售罄，最早将在10月23日发货。后续苹果官网和京东等平台进行了补货。目前苹果官网iPhone 12的发货时间为2-3周，iPhone 12 Pro的最新发货时间为3-4周。

据新浪财经报道，根据中国电商网站和苹果授权经销商数据，苹果新机型iPhone 12和iPhone 12 Pro得到中国消费者青睐，自10月16日开始接受预订以来，截至北京时间10月20日周二上午9点30分，iPhone 12系列的预订量已达到152737部。

郭明錤近期报告称，预计iPhone12系列开放预购后 24 小时内的预购订单达到 170–200 万部（vs. iPhone 11 系列的 50–80 万部 & iPhone 6 系列的 400 万部）。预计 iPhone 12 与 12 Pro 开卖后首周末销售量为 700–900 万部 (vs. iPhone 11 系列的 1,000–1,200 万部 & iPhone 6S 系列的 1,300 万部 & iPhone 6 系列的 1,000 万部)。

IT之家了解到，iPhone 12 与 iPhone 12 Pro 均采用 6.1 英寸超视网膜 XDR 显示屏，iPhone 12 mini采用5.4英寸屏幕，iPhone 12 Pro Max采用6.7英寸屏幕，搭载 A14 仿生芯片，采用超瓷晶面板，拥有 4 倍抗跌落能力，在 6 米深的水下停留时间最长可达 30 分钟，同时兼容 MagSafe 磁吸配件和无线充电器。



此外，iPhone 12 采用航空级铝金属边框，杜比视界 HDR 视频拍摄最高可达 30 fps，拥有 2 倍光学变焦范围。

iPhone 12 Pro 则采用手术级不锈钢边框，杜比视界 HDR 视频拍摄最高可达 60 fps，拥有 4 倍光学变焦范围。其激光雷达扫描仪可实现夜间模式人像、低光环境中更快速的自动对焦，以及更出色的增强现实体验。

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