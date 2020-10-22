首页
辣品
IT圈
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > IT资讯>业界

工信部：重点整治 App、SDK 违规处理用户个人信息等问题，下架 34 款拒不整改 App

2020/10/22 10:55:45 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
评论：

IT之家 10 月 22 日消息 10 月 22 日，国新办就 2020 年前三季度工业通信业发展情况举行发布会。工业和信息化部新闻发言人、信息通信发展司司长闻库表示，当前工信部里已经完成了国内主流应用商店 32 万款 APP 的技术检测工作，督促 1100 多家企业进行整改。

闻库表示，去年，工信部重点整治了 “私自收集个人信息”“超范围收集个人信息”“不给权就不让使用 App”“过度索取权限”等 8 类损害用户权益的行为。今年，工信部在去年工作的基础上，还加强对 APP 常使用的 SDK 以及应用分发平台的监管，重点针对 “APP、SDK 违规处理个人用户信息”“设置障碍、频繁骚扰用户”“欺骗误导用户”“应用分发平台责任落实不到位”等四个方面 10 类问题进行集中专项整治。

IT之家了解到，目前，工信部已经完成了国内主流应用商店 32 万款 APP 的技术检测工作，督促 1100 多家企业进行整改，公开通报了 246 款未在期限内完成整改的 APP，下架了 34 款拒不整改的 APP。

闻库表示，下一步，工信部将继续坚持以人民为中心，以老百姓和社会反映的问题为导向，积极从完善制度规范、加强常态化监管、提升技术检测能力、推动行业自律等多个方面，进一步加大工作力度，切实在个人信息保护方面实现好、维护好广大人民群众的合法利益。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：工信部

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛） 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用