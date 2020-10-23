出人意料：拆解确认苹果 iPhone 12 与 iPhone 12 Pro 使用相同的 2815mAh 电池

IT之家10月23日消息 苹果 iPhone 12、iPhone 12 Pro 于 10 月 14 日正式发布。目前，艾奥科技的拆解显示，苹果 iPhone 12 与 iPhone 12 Pro 使用相同型号和容量的 2815mAh 电池。

外媒 MacRumors 指出，‌iPhone 12‌和 iPhone 12 Pro 的内部都有大体相同的 L 形逻辑板，‌iPhone 12 Pro‌则为 LiDAR 扫描仪额外配备了一个 LiDAR 连接器。

此外，‌iPhone 12‌和‌iPhone 12 Pro‌内部采用了相同的 2815mAh 电池，这也说明了为什么两款机型具有相同的电池寿命。

此前，巴西的监管文件显示，iPhone 12 mini 电池容量为 2227mAh，iPhone 12 则采用 2815mAh 电池，比 iPhone 11 的 3110mAh 电池更小。该信息来自认证新电子设备的巴西国家电信局 ANATEL。

IT之家了解到，与去年相比，苹果在 iPhone 12 系列使用的电池具有更小的容量。‌iPhone 11‌ Pro 的电池容量为 3046mAh，iPhone 11 Pro Max 电池的容量为 3969mAh。