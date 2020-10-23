特斯拉将与神秘第三方合作，部署 Megacharger 充电网络

据报道，特斯拉正在与一些神秘的第三方部署 Megacharger 网络，从而为其 Semi 卡车提供充电服务。

2017 年特斯拉发布了 Semi 半挂卡车，同时该公司还宣布将建设 Megacharger 网络，这是一个比 Supercharger 功率更高的充电服务，能够快速为电池容量更多的 Semi 补充电量。

特斯拉表示，Megacharger 可以在 30 分钟内，为 Semi 增加 643 公里的续航，该公司希望为 Semi 车主提供快速、低价的充电服务。

但是如今距离 Semi 的发布已经过了 3 年，但是特斯拉一直没有宣布有关 Megachargers 的新消息。特斯拉的 Semi 原型车一直都在全美测试，但是他们使用的都是 Supercharger 充电站，特斯拉为 Semi 做了一个特殊的转接头，能够同时连接多个充电桩。

但是很显然，在 Semi 正式上市之后，这个做法是难以让车主接受的。在 Semi 即将在明年上市的背景下，特斯拉必须要将 Megacharger 充电网络的建设提上日程。

在昨天举行的财报电话会议上，特斯拉汽车业务副总裁、特斯拉 Semi 项目负责人杰罗姆 · 吉兰（Jerome Guillen）表示：“我们将继续开发 Semi 项目，尤其是 Megachargers，我们意识到，350 kW 的功率对于 Semi 来说是不够的，所以我们需要功率更高的充电网络，能够让车主在行驶间隙的休息中为车辆充电，让车辆能够运行到下一次休息时。这样，给 Semi 充电就不会浪费任何可用或有效的时间。”

他还表示，特斯拉正在与第三方合作寻找解决方案，但是他并未透露具体消息：“我们正在与其他各方合作，确保拥有一个标准的基础设施，能够完成部署并为客户服务。是的，这就是我想说，这大概也是现在能说的全部内容了。我们不是在独自努力。我们正在试图发明一些对所有人都有帮助的东西。”