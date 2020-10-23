工信部：4G 用户超过 12 亿，移动流量平均资费较 2015 年底下降 95%

IT之家 10 月 23 日消息 国务院新闻办公室于今天下午 3 时举行新闻发布会，工业和信息化部副部长王志军，工业和信息化部规划司司长卢山，工业和信息化部新闻发言人、信息通信发展司司长闻库介绍了 “十三五”工业通信业发展成就，并答记者问。

IT之家了解到，2019 年底固定宽带家庭普及率、移动宽带用户普及率分别达到 91%、96%。千兆光纤覆盖家庭超过 8000 万户，4G 用户超过 12 亿。5G 商用迈出坚实步伐，目前，已累计开通 5G 基站 69 万个，连接用户数超过 1.6 亿。数据中心机架规模超 220 万架，年均增速超 30%。

移动流量平均资费较 2015 年底下降 95%。APP 侵害用户权益专项整治行动纵深推进。电信普遍服务圆满完成目标任务，全国行政村通光纤和 4G 比例均超 98%。

五年来，光纤用户占比从34%提升至93%。4G用户，当时只有7.6%，现在是81%，远高于全球平均水平。网速方面，根据宽带发展联盟最近监测的数据，我们的固定宽带和4G用户的端到端平均下载速率比2015年增长了7倍多，固网现在端到端速率是43M，移动网（4G）端到端速率是29M，这个网速对用户体验是有明显改善。