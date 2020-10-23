苹果 iPhone 12 发售又现排队现象，果粉：我去年就等 5G 版

苹果最新两款 iPhone 12 机型周五在国内开售，吸引了很多果粉在专卖店外排队抢购。此前公布的早期预购数据显示，作为苹果的第二大市场，中国消费者对这款支持 5G 的设备兴趣浓厚。

许多果粉在上海苹果专卖店外排起了长队，这与最近几年苹果新品开售的冷清场景形成了鲜明对比，因为大多数订单现在都转移到了网上。

现年 30 岁的严冰清 (音译)在苹果零售店开门之前就到了，当时大约有 20 人排队等候。她说：“作为第一个买到新款 iPhone 的顾客，我感觉很棒。我已经为此等了很久。”

苹果上周的发布活动最初在国内引起的评价褒贬不一，但分析师预计今年订单将会激增，因为忠实的 iPhone 用户终于购买了与升级后的 5G 网络基础设施兼容的新苹果手机。京东在宣布接受预定的第一天，所有四款 iPhone 12 预订量就达到了 160 万部。

另一位排队的果粉朱琳 (音译)说：“从我内心来说，苹果发布 5G iPhone 的时机有点儿晚了，我去年就盼着了。”

市场研究公司 Canalys 表示，苹果和华为是今年在华出货量增长最快的两家大型手机制造商，苹果第二季度在华出货量同比增长了 35%。

在苹果零售店开售 iPhone 12 之前，华为于周四发布了其旗舰智能手机 Mate 40。许多国内消费者表示，他们始终在等待华为手机亮相，然后再决定是否购买 iPhone 12。

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