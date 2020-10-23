曝小米、华为目前折叠屏工程机均采用类似 三星 Galaxy Fold 的内折式设计

IT之家10月23日消息 比较靠谱的数码博主 @数码闲聊站 今日爆料了多条华为和小米新款折叠屏手机的信息。

首先，华为和小米新款折叠屏手机都会用类似于三星 Galaxy Fold 的内折主屏 + 外部副屏的设计结构，OPPO 或 vivo 的工程机也采用内折方案，明年有望发布多款内折型的折叠屏手机。

其次，华为和小米的折叠屏手机均采用三星 Fold2 同款的 UTG 超薄柔性玻璃，比上一代 Mate X 和 MIX Alpha 的塑料外屏更完善。

最后，华为 Mate X2 目前在测的工程机采用了一块 8 英寸左右的主屏和一块 6.45 英寸左右的副屏，目前确定是内折方案。

IT之家了解到，外媒 LetsGoDigital 此前曾放出华为 Mate X2 5G 可折叠手机的最新渲染图，采用书本式的内折柔性屏方案，四周边框较窄且等宽。

▲ 图源 LetsGoDigital，下同

而小米方面，虽然没有太多爆料信息，但近期有多个小米折叠机型的专利正式公布，其中内折型折叠和外部带副屏的设计有多个，例如今日即公布了一个副屏支持上下滑动的设计。

《小米折叠屏手机专利放出：类似于三星 Galaxy Fold》

《华为 Mate X2 5G 可折叠手机最新渲染图放出：内折叠、窄边框》

《小米折叠屏手机设计专利曝光：三折叠型 Galaxy Z Fold 2》

《新解压神器，小米折叠屏新机设计专利曝光：可上下滑动》