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实测：非 iPhone 12 机型使用苹果 MagSafe 充电器充电极慢

2020/10/24 10:21:54 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 10 月 24 日消息 在推出 iPhone 12 系列机型的同时，苹果还推出了一款新的 MagSafe 充电器，其目的是为了配合 iPhone 12 Pro 机型中的磁铁为其无线充电，最大功率为 15W。

MagSafe 充电器在技术上能够与老款 iPhone 一起使用，但充电速度会非常慢。外媒 MacRumors 用 iPhone XS Max 做了两次测试，将电池电量耗尽至 1%，置于飞行模式，然后充电半小时。

IT之家了解到，在第一次测试中，MagSafe 充电器在 30 分钟内将 iPhone XS Max 充电至 13%，在第二次测试中，在 30 分钟内将 iPhone XS Max 充电至 14%

外媒称也测试过很多基于 Qi 的无线充电器，从未见过 7.5W 的 Qi 充电速度这么慢。作为参考，7.5W 的充电器能够在半小时内将 iPhone 充电到 25% 左右。

外媒专门用标准的 7.5W 贝尔金充电器在与 MagSafe 充电器完全相同的条件下对 iPhone XS Max 进行了测试，在 30 分钟内，充电达到了 26%。

对于那些没有 iPhone 12 的人，并考虑买一个 MagSafe 充电器与旧的 iPhone 使用 , 这是不值得的，因为充电速度太慢，最好用标准的 Qi 充电器。

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关键词：iPhone 12MagSafe

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