iFixit 拆解苹果 iPhone 12/Pro：显示屏和电池可互换

IT之家 10 月 25 日消息 在本周早些时候直播了 iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 的拆解之后，iFixit 今天提供了更深入的拆解，对新设备中的所有组件进行了分析，揭示了两者之间的一些相似之处。

iFixit 进行的早期测试显示，iPhone 12 和 12 Pro 的显示屏是可以互换的，并且可以顺利更换，不过两者的最大亮度水平略有不同。在只拆掉显示屏而不拆掉其他内部结构的情况下，这两款设备看起来几乎一模一样。

此外，由于iPhone 12使用的是双摄像头，而不是iPhone 12 Pro上存在的三传感器阵列，苹果决定用塑料填充剩余的空间。

本周早些时候证实，iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 都采用了相同的 2815mAh 电池，iFixit 也证实了这一点。此外，iFixit 还表示，两款设备的电池是可以互换的。

由 Creative Electron 提供的 X 光片显示，两款设备中的 L 型逻辑板、电池和 MagSafe 圆形磁铁阵列几乎完全相同。iFixit 分享的苹果 MagSafe 充电器的单独拆解显示其设计很简单，磁铁和充电线圈环绕着一个小电路板。

IT之家了解到，iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 获得了 6 分（满分 10 分）的可维修性评分，iFixit 表示，许多组件都是模块化的，很容易更换，但该网站认为苹果继续使用专有的螺丝，设备增加了防水功能，这可能会使维修变得复杂，并且由于这两款设备的正面和背面都使用玻璃因而增加了破裂的机会。