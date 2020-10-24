vivo：已启动 6G 研究，智能手机在 6G 时代不太可能被取代

在 vivo 举办的 6G 系列白皮书对外沟通会上，vivo 通信研究院院长秦飞表示，当下 vivo 已启动 6G 研究，包括一些场景、关键技术的研究等。

在秦飞看来，手机、AR/VR 眼镜、机器人是在 6G 构建数字化生活的重要产品。

就机器人而言，秦飞预测，到 2030 年后多功能的机器人将取代现有的初级机器人，其智慧可更新、存储，机器人相关的其它技术也会进步。

而就 AR、VR 技术而言，秦飞认为未来的眼镜会更轻薄，舒适感更高，并且可能与脑机接口相连，精准读取人脑。

就手机而言，他认为智能手机在 6G 时代是不太可能被取代的。原因主要是触屏这种人机接口的方式非常难替代、通信还是要有一个通信模块来连接；算力，需要有计算单元，ARM 核；任何一个人都需要一个智慧的信息终端，作为进入数字世界的入口。

谈到 6G 时代 vivo 比较倾向于哪个领域或者哪一种形态群体时，秦飞回答，公司将来更多是发展 2C（To C）终端，更多的应用要靠上游提供对应的业务服务，发挥桥梁作用。

在谈及 5G 和 6G 的区别时，秦飞回答 4G、5G 就是连接和数字化，而 6G 则是将两者强化并结合智能化发展，提供通信、计算、存储这种融合的服务。他还强调，6G 不能简单等于 5G+AI 技术，现阶段这两种技术是相互独立的，在未来将会走向融合式发展。