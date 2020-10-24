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苹果 iPhone 12 / Pro 仍搭载 LPDDR4 内存

2020/10/24 23:00:59 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 10 月 24 日消息 根据 Ifixit 网站的拆解信息，苹果 iPhone 12 / Pro 仍旧搭载了 LPDDR4 内存，而不是最新的 LPDDR5 内存。

Ifixit 网站表示，苹果 iPhone 12 / Pro 逻辑板几乎一模一样。图中红色部分为 A14 处理器，其下是美光的内存，iPhone 12 搭载了 4 GB LPDDR4 内存，iPhone 12 Pro 则是搭载 6 GB LPDDR4 内存。绿色的部分是高通的骁龙 X55 调制解调器。

IT之家了解到，iPhone 12 全系的电池容量和内存信息已经在入网信息中公布：

  • iPhone 12 mini（A2400）2227mAh /4GB RAM

  • iPhone 12 （A2404）2851 mAh /4GB RAM

  • iPhone 12 Pro（A2408）2815mAh /6GB RAM

  • iPhone 12 Pro Max（A2412）3687mAh /6GB RAM

今年上半年开始，多数旗舰新机开始以 LPDDR5 内存为卖点。今年 2 月份，三星电子就宣布已经开始大规模生产业内第一个 16GB 的 LPDDR5 移动 DRAM 封装。三星介绍，16GB 的 LPDDR5 的数据传输速率为 5,500Mb/s，大约是之前的移动内存 (LPDDR4X，4266Mb / s)的 1.3 倍，与 8GB 的 LPDDR4X 相比，新的移动 DRAM 可以节省超过 20% 的功耗，同时提供两倍的容量。

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关键词：苹果iPhone内存

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