外媒：取消充电器的 iPhone 12 并没有苹果想的那样环保

IT之家10月25日消息 美国权威科技媒体 AndroidAuthority 今日发表了一篇文章，直截了当的指出苹果为 iPhone 取消充电器和耳机并没有他说的那么环保。

但不可否认的是，当苹果环境副总裁丽莎 · 杰克逊（Lisa Jackson）在苹果 Apple Park 的屋顶上谈论了公司的环保力度和做法后，表明自己为了 “减少碳排放”而选择取消耳机和充电器的赠送是非常有说服力的。至少苹果确实为环保做出了贡献。

▲ 图源苹果，via：AndroidAuthority ，下同

外媒表示，苹果公司虽然有 “取消配件”是在推动环保减排的合理说法。但是，苹果忽略了与此行为有关的其他一些事项：

苹果仍在制造充电器： iPhone 12 充电器仍然存在，只是不再附送。苹果依然在生产那些配件，并以相当高的价格出售。

当前许多 iPhone 充电器都无法继续使用： 众所周知，苹果 iPhone 12 包装盒中随附的数据线是 Lightning-to-type C 的线。这与之前使用的其他 iPhone 型号的充电器都不兼容。也就是说，除 iPhone 11 Pro / Pro Max 用户升级到 iPhone 12 外，用户都将无法使用新的线缆。当然你也可以直接购买 USB-C 充电器，但这又造成恶性循环，进一步加剧充电器的制造导致的碳排放。

iPhone 12 支持快速充电，但可能无法用用户自己的配件充电： iPhone 12 系列支持 20W PD 快充和 15W 的 MagSafe 快充。苹果为此提供数据线，但不提供充电器。而如果用户家中并没有支持 20W PD 快充的充电器，只有旧 iPhone 上的 5W 充电器，哪怕是 11 Pro / 11 Pro Max 的 18W 充电器，都无法发挥出新 iPhone 的实力。因此，大部分用户还是会选择从苹果商店购买 20W 充电器或其他通过 MFI 的第三方的 20W PD 充电器。

最后，外媒赤裸裸的指出苹果这种做法节省成本的因素大于环保的因素，无论是取消配件还是减小包装盒体积，都可以帮助他赚取更多收入。

因此，外媒指出，苹果这种理论和想法是正确的，这种方式也帮助人类向着环保迈了一大步，但这种方式现在可能起不到应有的效果，苹果其实还可以做到更好的（以下为举例）。

它需要做环保主义者长期以来一直在要求的事情：取消专有的 Lightning 接口，然后转入 USB-C 阵营。虽然 USB-C 目前比较混乱，但那仍然比 Lightning 更好更适合环保，因为每条数据线都适合每一个 USB-C 设备，并且支持供电和传输数据。例如欧盟一直致力于制定相关法规，以使得苹果和其他公司采用 USB-C 接口，这比取消配件更加环保且容易更透明，且苹果已经在 iPad 上实现了这一步，但不知道为什么苹果始终不愿意放下他高贵的 Lightning 步伐。

▲ 图源 AndroidAuthority ，下同

IT之家了解到，苹果 iPhone 12 系列相比此前数款取消了有线耳机和充电器的赠送，但将附赠一条数据线，且之前的 iPhone 型号并未有改变。