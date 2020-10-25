拼多多显示今日 23 时开启苹果 iPhone 12 预售，限量 2 件

IT之家 10 月 24 日消息 据网友 @刺蓝 投递，拼多多在微信朋友圈投放广告表示，将于 25 日（周日）晚 23 点开启 iPhone 12 预售秒杀，但每次秒杀仅放出 2 部，每次或代指每周日都会有一次秒杀活动，且尚不清楚是否为百亿补贴产品。

由于笔者微信朋友圈广告已关，故截图均来自于该网友。

苹果 iPhone12 系列机型已在 10 月 23 日正式开售，目前用户已可于官网对苹果 iPhone12、iPhone 12 Pro 等机型进行预定。此前IT之家曾报道，拼多多在 10 月 16 日上线了 iPhone 12/Pro 预约，宣称 10 月 23 日正式以补贴价开售 iPhone 12/Pro 手机，但 23 日拼多多的 iPhone 12 百亿补贴专场一度被撤下。

从苹果官网可得知，苹果 iPhone12 64GB 版售价 6299 元，128GB 版售价 6799 元，256GB 版售价 7599 元，而 iPhone12 Pro 128GB 版售价 8499 元，256GB 版售价 9299 元，512GB 版售价 11099 元。

值得一提的是，拼多多苹果补贴专区目前已重归于世，且还特意上线了 0.01 元抵 300 元活动，并透露 iPhone 12 货源紧张，紧急备货中 ... （当时只上架了 30000 张 iPhone 代金券，目前已无）。