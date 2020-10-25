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苹果 iPhone 12/12 Pro 跌落测试：3 米高度正面不碎

IT之家 2020/10/25 10:16:34 责编：远洋
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IT之家 10 月 25 日消息 苹果在 iPhone 12 系列机型上的前屏玻璃上使用了名为 “Ceramic Shield（超瓷晶面板）”的新盖板表面处理，提高了设备的耐用性，官方称防摔性能提高了 4 倍。

iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 现在已经开始销售，用户也对新机展开了各种测试，跌落测试必不可少，Youtube 频道 EverythingApplePro 就对新 iPhone12 进行了跌落测试。

EverythingApplePro 将 iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 从不同高度摔下，两部手机在从腰部和头部高度的跌落测试中幸存下来，没有出现什么大的问题，不过 iPhone 12 的铝制机身在第一次跌落时出现了一个凹痕，iPhone 12 Pro 的不锈钢机身没有凹痕，但侧面有刮痕。

IT之家了解到，当两部手机从 3 米的高度跌落时，iPhone 12、iPhone 12 Pro 的背面玻璃均碎裂，并且两款机型在跌落后都发生了变形，但正面两台手机都未出现碎裂。相较之下，去年 iPhone 11、iPhone 11 Pro Max 在 3 米测试中正面屏幕都碎了。

因此可以得出结论，苹果最新的 iPhone 12 系列的正面玻璃确实以前的机型更坚固。

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关键词：iPhone 12

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