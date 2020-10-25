新版北京 “健康宝”支持线上自助更换手机号（附微信支付宝教程）

IT之家10月25日消息 据北京市经济和信息化局发布，新版北京 “健康宝”可以完成线上自助更换手机号了。需要注意，被替换手机号码 14 天内仍要一并查询行程，直至 14 天后更换才会彻底生效。

原手机号不用了怎么办？在“个人中心”中进行手机号的换绑。已绑定的手机号需在原授权绑定该手机号的相应小程序端进行换绑。(即微信端绑定的手机号需在微信端换绑，支付宝端绑定的手机号需在支付宝平台完成换绑，支付宝平台将自动同步手机号码至支付宝端的北京健康宝小程序)

IT之家提醒，提示防疫期间，已解绑的手机号将继续在您的“个人中心”显示14天(置灰)，14天内若存在进(返)京行为，仍需对该已解绑手机号进行行程申报与核验。为了不影响您正常使用北京“健康宝”，请及时换绑拟弃用的手机号。

怎么操作呢？具体方式如下：

常见问题：

我的个人中心为什么会显示多个手机号？

如果您分别使用过微信端及支付宝端的北京“健康宝”小程序，并均授权绑定过手机号码，则两端的手机号将都会显示在您的“个人中心”界面中。在您进行14天行程申报时，您“个人中心”中显示的所有手机号均需完成行程信息申报与核验。

个人中心显示一个手机号，换绑之后为什么变成了多个手机号？

如果您进行了换绑操作，在“个人中心”会展示出您换绑后的新手机号和换绑前的旧手机号，旧手机号将继续在您的“个人中心”显示14天（置灰）。当您使用“行程信息查询”服务时，需对您“个人中心”展示的所有手机号码进行行程核验（包括“个人中心”显示的已解绑手机号码）。为了不影响您正常使用北京“健康宝”，请及时换绑拟弃用的手机号码。

若您在支付宝端和微信端绑定了同一个手机号，且需要在北京健康宝解绑该手机号，请在健康宝微信端和支付宝端分别完成手机号换绑操作（失效时间是从您最后一次换绑成功时算起）。

手机号换绑之后还需对换绑前的手机号进行行程核验？

为了真实反映个人行程及防疫风险情况，规避疫情传播风险。需要对您正在使用或解绑未满14天的手机号进行行程信息申报与核验。如果您近期有进（返）京计划，请您提前将手机号换绑为常用手机号，以免影响您正常使用北京“健康宝”。