华强北承包苹果 iPhone 12 周边：厂商 10 月拿到钢化膜数据，MagSafe 被破解

IT之家 10 月 26 日消息 据第一财经报道，走访了华强北龙胜手机配件批发中心发现，iPhone12、iPhone12 Mini、iPhone12 Pro 以及 iPhone12 Pro Max 的钢化膜、手机壳、镜头贴等早已大量入市，并且 Magsafe 磁吸充电壳也已经被破解。

报道称，7 月初，就有厂商发布了 iPhone12 系列的钢化膜图片；到了 10 月 23 日，该厂商就称 iPhone12 钢化膜已贴真机，数据无误，可放心开卖。一些厂商纷纷围绕 iPhone 12 系列，对保护膜、钢化膜、镜头膜等开启了新款产品的研发，推出了 iPhone12 在内的全套保护膜、钢化膜、镜头膜、手表膜、iPad 膜等产品。

iPhone 12 的一大创新是支持 MagSafe 技术，有网友近日爆料，“华强北已经破解了 Magsafe 了，不过这种破解大多数是中小厂所为。”报道称，一位深圳硬件行业创业者透露，“现在带线圈的手机壳的价格已经下降到几十元人民币。而且随着苹果产品线的扩张，（新式样的）手机壳会有很大的市场需求。”

IT之家了解到，目前我国共有近万家手机壳相关企业，广东省以 5991 家相关企业排名第一，遥遥领先于其他省份，其中深圳共有 4940 家相关企业，约占全国半壁江山。