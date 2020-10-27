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致敬冠军，《英雄联盟》S1-S9 冠军皮肤演绎 S10 主题曲

IT之家 2020/10/27 22:23:16 责编：问舟
评论：

IT之家10月27日消息 英雄联盟官方微博今日公布了一段视频，这是由老粉 @竞客马叔 耗费一个月用《英雄联盟》S1-S9 冠军皮肤搭配技能和解说名场面演绎的 S10 主题曲《Take over》，并用来为 SN 战队加油助威！

SN 战队将在 10 月 31 日晚的《英雄联盟》S10全旗总决赛的决赛现场对阵 DWG 战队，届时将决定 S10 总决赛冠军奖杯的归属。

IT之家统计S1至S9冠军皮肤归属以及售价：

2011年S1赛季冠军Fnatic战队

皮肤名称英雄所属选手ID位置皮肤类型皮肤特效皮肤售价
Fnatic酒桶——古拉加斯Shushei上单限定6900点券

Fnatic

德玛西亚皇子——嘉文四世

Cyanide

打野

限定

6900点券

Fnatic

死亡颂唱者——卡尔萨斯

xPeke

中单

限定

6900点券

Fnatic

英勇投弹手——库奇

LaMiaZeaLoT

ADC

限定

6900点券

Fnatic

风暴之怒——迦娜

Mellisan

辅助

限定

6900点券

2012年S2赛季冠军TPA战队（暗杀星）

皮肤名称

所属英雄

英雄使用者

位置

皮肤类型

皮肤特效

皮肤售价

暗杀星

暮光之眼——慎

Stanley

上单

限定

6900点券

暗杀星

祖安狂人——蒙多

Lilballz

打野

限定

6900点券

暗杀星

发条魔灵——奥莉安娜

Toyz

中单

限定

6900点券

暗杀星

探险家——伊泽瑞尔

BeBe

ADC

限定

6900点券

暗杀星

雪原双子——努努和威朗普（已重做）

MiSTakE

辅助

限定

6900点券

2013年S3赛季冠军SKT T1战队

皮肤名称

所属英雄

英雄使用者

位置

皮肤类型

皮肤特效

皮肤售价

SKT T1

武器大师——贾克斯

Impact

上单

限定

6900点券

SKT T1

盲僧——李青

Bengi

打野

限定

6900点券

SKT T1

影流之主——劫

Faker

中单

限定

6900点券

SKT T1

暗夜猎手——薇恩

Piglet

ADC

限定

6900点券

SKT T1

荆棘之兴——婕拉

PoohManDu

辅助

限定

6900点券 

2014年S4赛季冠军SSW战队（三星白）

皮肤名称

所属英雄

英雄使用者

位置

皮肤类型

皮肤特效

皮肤售价

SSW

炼金术士——辛吉德

Looper

上单

限定

4500点券

SSW

傲之追猎者——雷恩加尔

DanDy

打野

限定

4500点券

SSW

刀锋之影——泰隆

PawN

中单

限定

4500点券

SSW

瘟疫之源——图奇

imp

ADC

限定

6900点券

SSW

魂锁典狱长——锤石

Mata

辅助

限定

6900点券 

2015年S5赛季冠军SKT战队

皮肤名称

所属英雄

英雄使用者

位置

皮肤类型

皮肤特效

皮肤售价

SKT T1

荒漠屠夫——雷克顿

MaRin

上单

限定

6900点券

SKT T1

蜘蛛女皇——伊莉丝

Bengi

打野

限定

6900点券

SKT T1

符文法师——瑞兹

Faker

中单

限定

6900点券

SKT T1

复仇之矛——卡莉斯塔

Bang

ADC

限定

6900点券

SKT T1

牛头酋长——阿利斯塔

Wolf

辅助

限定

6900点券

SKT T1

沙漠皇帝——阿兹尔

Easyhoon

替补中单

限定

6900点券

2016年S6赛季冠军SKT战队

皮肤名称

所属英雄

英雄使用者

位置

皮肤类型

皮肤特效

皮肤售价

SKT T1

时间刺客——艾克

Duke

上单

限定

7900点券

SKT T1

狂战士——奥拉夫

Bengi

打野

限定

7900点券

SKT T1

暗黑元首——辛德拉

Faker

中单

限定

7900点券

SKT T1

戏命师——烬

Bang

ADC

限定

7900点券

SKT T1

唤潮鲛姬——娜美

Wolf

辅助

限定

7900点券

SKT T1

生化魔人——扎克

Blank

替补打野

限定

7900点券

SKT T1

守卫眼皮肤

kkoma

教练

限定

2900点券

2017年S7赛季冠军SSG战队

皮肤名称

所属英雄

英雄使用者

位置

皮肤类型

皮肤特效

皮肤售价

SSG

迷失之牙——纳尔

CuVee

上单

限定

7900点券/11900点券

SSG

德玛西亚皇子——嘉文四世

Ambition

打野

限定

7900点券/11900点券

SSG

岩雀——塔莉垭

Crown

中单

限定

7900点券/11900点券

SSG

逆羽——霞

Ruler

ADC

限定

7900点券/11900点券

SSG

幻翎——洛

CoreJJ

辅助

限定

7900点券/11900点券

SSG

探险家——伊泽瑞尔

Haru

替补打野

限定

7900点券/11900点券

2018年S8赛季冠军iG战队

皮肤名称

所属英雄

英雄使用者

位置

皮肤类型

皮肤特效

皮肤售价

iG

无双剑姬——菲奥娜

TheShy

上单

限定

7900点券/11900点券

iG

青钢影——卡蜜尔

Ning

打野

限定

7900点券/11900点券

iG

诡术妖姬——乐芙兰

Rookie

中单

限定

7900点券/11900点券

iG

虚空之女——卡莎

JackeyLove

ADC

限定

7900点券/11900点券

iG

幻翎——洛

Baolan

辅助

限定

7900点券/11900点券

iG

刀锋舞者——艾瑞莉娅

Duke

替补上单

限定

7900点券/11900点券

iG

守卫眼皮肤

WXZ

100%AD

限定

2900点券

▲ 图源官网，下同

2019年S9赛季冠军FPX战队

皮肤名称

所属英雄

英雄使用者

位置

皮肤类型

皮肤特效

皮肤售价

FPX

海洋之灾——普朗克

GimGoon

上单

限定

7900点券/13150点券（签名版）

FPX

盲僧——李青

Tian

打野

限定

7900点券/13400点券（签名版）

FPX

熔岩巨兽——墨菲特

Doinb

中单

限定

7900点券/11900点券（签名版）

FPX

暗夜猎手——薇恩

Lwx

ADC

限定

7900点券/13400点券（签名版）

FPX

魂锁典狱长——锤石

Crisp

辅助

限定

7900点券/14150点券（签名版）

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关键词：英雄联盟

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