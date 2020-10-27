致敬冠军，《英雄联盟》S1-S9 冠军皮肤演绎 S10 主题曲

IT之家10月27日消息 英雄联盟官方微博今日公布了一段视频，这是由老粉 @竞客马叔 耗费一个月用《英雄联盟》S1-S9 冠军皮肤搭配技能和解说名场面演绎的 S10 主题曲《Take over》，并用来为 SN 战队加油助威！
SN 战队将在 10 月 31 日晚的《英雄联盟》S10全旗总决赛的决赛现场对阵 DWG 战队，届时将决定 S10 总决赛冠军奖杯的归属。
IT之家统计S1至S9冠军皮肤归属以及售价：
2011年S1赛季冠军Fnatic战队
|皮肤名称
|英雄所属
|选手ID
|位置
|皮肤类型
|皮肤特效
|皮肤售价
|Fnatic
|酒桶——古拉加斯
|Shushei
|上单
|限定
|有
|6900点券
Fnatic
德玛西亚皇子——嘉文四世
Cyanide
打野
限定
有
6900点券
Fnatic
死亡颂唱者——卡尔萨斯
xPeke
中单
限定
无
6900点券
Fnatic
英勇投弹手——库奇
LaMiaZeaLoT
ADC
限定
无
6900点券
Fnatic
风暴之怒——迦娜
Mellisan
辅助
限定
无
6900点券
2012年S2赛季冠军TPA战队（暗杀星）
皮肤名称
所属英雄
英雄使用者
位置
皮肤类型
皮肤特效
皮肤售价
暗杀星
暮光之眼——慎
Stanley
上单
限定
无
6900点券
暗杀星
祖安狂人——蒙多
Lilballz
打野
限定
有
6900点券
暗杀星
发条魔灵——奥莉安娜
Toyz
中单
限定
无
6900点券
暗杀星
探险家——伊泽瑞尔
BeBe
ADC
限定
无
6900点券
暗杀星
雪原双子——努努和威朗普（已重做）
MiSTakE
辅助
限定
有
6900点券
2013年S3赛季冠军SKT T1战队
皮肤名称
所属英雄
英雄使用者
位置
皮肤类型
皮肤特效
皮肤售价
SKT T1
武器大师——贾克斯
Impact
上单
限定
有
6900点券
SKT T1
盲僧——李青
Bengi
打野
限定
无
6900点券
SKT T1
影流之主——劫
Faker
中单
限定
有
6900点券
SKT T1
暗夜猎手——薇恩
Piglet
ADC
限定
无
6900点券
SKT T1
荆棘之兴——婕拉
PoohManDu
辅助
限定
无
6900点券
2014年S4赛季冠军SSW战队（三星白）
皮肤名称
所属英雄
英雄使用者
位置
皮肤类型
皮肤特效
皮肤售价
SSW
炼金术士——辛吉德
Looper
上单
限定
无
4500点券
SSW
傲之追猎者——雷恩加尔
DanDy
打野
限定
无
4500点券
SSW
刀锋之影——泰隆
PawN
中单
限定
无
4500点券
SSW
瘟疫之源——图奇
imp
ADC
限定
无
6900点券
SSW
魂锁典狱长——锤石
Mata
辅助
限定
无
6900点券
2015年S5赛季冠军SKT战队
皮肤名称
所属英雄
英雄使用者
位置
皮肤类型
皮肤特效
皮肤售价
SKT T1
荒漠屠夫——雷克顿
MaRin
上单
限定
有
6900点券
SKT T1
蜘蛛女皇——伊莉丝
Bengi
打野
限定
有
6900点券
SKT T1
符文法师——瑞兹
Faker
中单
限定
有
6900点券
SKT T1
复仇之矛——卡莉斯塔
Bang
ADC
限定
有
6900点券
SKT T1
牛头酋长——阿利斯塔
Wolf
辅助
限定
有
6900点券
SKT T1
沙漠皇帝——阿兹尔
Easyhoon
替补中单
限定
有
6900点券
2016年S6赛季冠军SKT战队
皮肤名称
所属英雄
英雄使用者
位置
皮肤类型
皮肤特效
皮肤售价
SKT T1
时间刺客——艾克
Duke
上单
限定
有
7900点券
SKT T1
狂战士——奥拉夫
Bengi
打野
限定
有
7900点券
SKT T1
暗黑元首——辛德拉
Faker
中单
限定
有
7900点券
SKT T1
戏命师——烬
Bang
ADC
限定
有
7900点券
SKT T1
唤潮鲛姬——娜美
Wolf
辅助
限定
有
7900点券
SKT T1
生化魔人——扎克
Blank
替补打野
限定
有
7900点券
SKT T1
守卫眼皮肤
kkoma
教练
限定
有
2900点券
2017年S7赛季冠军SSG战队
皮肤名称
所属英雄
英雄使用者
位置
皮肤类型
皮肤特效
皮肤售价
SSG
迷失之牙——纳尔
CuVee
上单
限定
有
7900点券/11900点券
SSG
德玛西亚皇子——嘉文四世
Ambition
打野
限定
有
7900点券/11900点券
SSG
岩雀——塔莉垭
Crown
中单
限定
有
7900点券/11900点券
SSG
逆羽——霞
Ruler
ADC
限定
有
7900点券/11900点券
SSG
幻翎——洛
CoreJJ
辅助
限定
有
7900点券/11900点券
SSG
探险家——伊泽瑞尔
Haru
替补打野
限定
有
7900点券/11900点券
2018年S8赛季冠军iG战队
皮肤名称
所属英雄
英雄使用者
位置
皮肤类型
皮肤特效
皮肤售价
iG
无双剑姬——菲奥娜
TheShy
上单
限定
有
7900点券/11900点券
iG
青钢影——卡蜜尔
Ning
打野
限定
有
7900点券/11900点券
iG
诡术妖姬——乐芙兰
Rookie
中单
限定
有
7900点券/11900点券
iG
虚空之女——卡莎
JackeyLove
ADC
限定
有
7900点券/11900点券
iG
幻翎——洛
Baolan
辅助
限定
有
7900点券/11900点券
iG
刀锋舞者——艾瑞莉娅
Duke
替补上单
限定
有
7900点券/11900点券
iG
守卫眼皮肤
WXZ
100%AD
限定
有
2900点券
▲ 图源官网，下同
2019年S9赛季冠军FPX战队
皮肤名称
所属英雄
英雄使用者
位置
皮肤类型
皮肤特效
皮肤售价
FPX
海洋之灾——普朗克
GimGoon
上单
限定
有
7900点券/13150点券（签名版）
FPX
盲僧——李青
Tian
打野
限定
有
7900点券/13400点券（签名版）
FPX
熔岩巨兽——墨菲特
Doinb
中单
限定
有
7900点券/11900点券（签名版）
FPX
暗夜猎手——薇恩
Lwx
ADC
限定
有
7900点券/13400点券（签名版）
FPX
魂锁典狱长——锤石
Crisp
辅助
限定
有
7900点券/14150点券（签名版）