致敬冠军，《英雄联盟》S1-S9 冠军皮肤演绎 S10 主题曲

IT之家10月27日消息 英雄联盟官方微博今日公布了一段视频，这是由老粉 @竞客马叔 耗费一个月用《英雄联盟》S1-S9 冠军皮肤搭配技能和解说名场面演绎的 S10 主题曲《Take over》，并用来为 SN 战队加油助威！

SN 战队将在 10 月 31 日晚的《英雄联盟》S10全旗总决赛的决赛现场对阵 DWG 战队，届时将决定 S10 总决赛冠军奖杯的归属。

IT之家统计S1至S9冠军皮肤归属以及售价：



2011年S1赛季冠军Fnatic战队

皮肤名称 英雄所属 选手ID 位置 皮肤类型 皮肤特效 皮肤售价 Fnatic 酒桶——古拉加斯 Shushei 上单 限定 有 6900点券

Fnatic 德玛西亚皇子——嘉文四世 Cyanide 打野 限定 有 6900点券 Fnatic 死亡颂唱者——卡尔萨斯 xPeke 中单 限定 无 6900点券 Fnatic 英勇投弹手——库奇 LaMiaZeaLoT ADC 限定 无 6900点券 Fnatic 风暴之怒——迦娜 Mellisan 辅助 限定 无 6900点券

2012年S2赛季冠军TPA战队（暗杀星）

皮肤名称 所属英雄 英雄使用者 位置 皮肤类型 皮肤特效 皮肤售价 暗杀星 暮光之眼——慎 Stanley 上单 限定 无 6900点券 暗杀星 祖安狂人——蒙多 Lilballz 打野 限定 有 6900点券 暗杀星 发条魔灵——奥莉安娜 Toyz 中单 限定 无 6900点券 暗杀星 探险家——伊泽瑞尔 BeBe ADC 限定 无 6900点券 暗杀星 雪原双子——努努和威朗普（已重做） MiSTakE 辅助 限定 有 6900点券

2013年S3赛季冠军SKT T1战队

皮肤名称 所属英雄 英雄使用者 位置 皮肤类型 皮肤特效 皮肤售价 SKT T1 武器大师——贾克斯 Impact 上单 限定 有 6900点券 SKT T1 盲僧——李青 Bengi 打野 限定 无 6900点券 SKT T1 影流之主——劫 Faker 中单 限定 有 6900点券 SKT T1 暗夜猎手——薇恩 Piglet ADC 限定 无 6900点券 SKT T1 荆棘之兴——婕拉 PoohManDu 辅助 限定 无 6900点券

2014年S4赛季冠军SSW战队（三星白）

皮肤名称 所属英雄 英雄使用者 位置 皮肤类型 皮肤特效 皮肤售价 SSW 炼金术士——辛吉德 Looper 上单 限定 无 4500点券 SSW 傲之追猎者——雷恩加尔 DanDy 打野 限定 无 4500点券 SSW 刀锋之影——泰隆 PawN 中单 限定 无 4500点券 SSW 瘟疫之源——图奇 imp ADC 限定 无 6900点券 SSW 魂锁典狱长——锤石 Mata 辅助 限定 无 6900点券

2015年S5赛季冠军SKT战队

皮肤名称 所属英雄 英雄使用者 位置 皮肤类型 皮肤特效 皮肤售价 SKT T1 荒漠屠夫——雷克顿 MaRin 上单 限定 有 6900点券 SKT T1 蜘蛛女皇——伊莉丝 Bengi 打野 限定 有 6900点券 SKT T1 符文法师——瑞兹 Faker 中单 限定 有 6900点券 SKT T1 复仇之矛——卡莉斯塔 Bang ADC 限定 有 6900点券 SKT T1 牛头酋长——阿利斯塔 Wolf 辅助 限定 有 6900点券 SKT T1 沙漠皇帝——阿兹尔 Easyhoon 替补中单 限定 有 6900点券

2016年S6赛季冠军SKT战队

皮肤名称 所属英雄 英雄使用者 位置 皮肤类型 皮肤特效 皮肤售价 SKT T1 时间刺客——艾克 Duke 上单 限定 有 7900点券 SKT T1 狂战士——奥拉夫 Bengi 打野 限定 有 7900点券 SKT T1 暗黑元首——辛德拉 Faker 中单 限定 有 7900点券 SKT T1 戏命师——烬 Bang ADC 限定 有 7900点券 SKT T1 唤潮鲛姬——娜美 Wolf 辅助 限定 有 7900点券 SKT T1 生化魔人——扎克 Blank 替补打野 限定 有 7900点券 SKT T1 守卫眼皮肤 kkoma 教练 限定 有 2900点券

2017年S7赛季冠军SSG战队

皮肤名称 所属英雄 英雄使用者 位置 皮肤类型 皮肤特效 皮肤售价 SSG 迷失之牙——纳尔 CuVee 上单 限定 有 7900点券/11900点券 SSG 德玛西亚皇子——嘉文四世 Ambition 打野 限定 有 7900点券/11900点券 SSG 岩雀——塔莉垭 Crown 中单 限定 有 7900点券/11900点券 SSG 逆羽——霞 Ruler ADC 限定 有 7900点券/11900点券 SSG 幻翎——洛 CoreJJ 辅助 限定 有 7900点券/11900点券 SSG 探险家——伊泽瑞尔 Haru 替补打野 限定 有 7900点券/11900点券

2018年S8赛季冠军iG战队

皮肤名称 所属英雄 英雄使用者 位置 皮肤类型 皮肤特效 皮肤售价 iG 无双剑姬——菲奥娜 TheShy 上单 限定 有 7900点券/11900点券 iG 青钢影——卡蜜尔 Ning 打野 限定 有 7900点券/11900点券 iG 诡术妖姬——乐芙兰 Rookie 中单 限定 有 7900点券/11900点券 iG 虚空之女——卡莎 JackeyLove ADC 限定 有 7900点券/11900点券 iG 幻翎——洛 Baolan 辅助 限定 有 7900点券/11900点券 iG 刀锋舞者——艾瑞莉娅 Duke 替补上单 限定 有 7900点券/11900点券 iG 守卫眼皮肤 WXZ 100%AD 限定 有 2900点券

▲ 图源官网，下同

2019年S9赛季冠军FPX战队