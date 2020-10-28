早于预期：特斯拉 Model Y 或与 2021 年初交付欧洲消费者

据报道，一些预定了特斯拉 Model Y 的欧洲消费者表示，该公司可能有望比预期更早地在欧洲交付新车。

一位爆料人称，10 月 27 日上午，他与特斯拉员工进行了对话，并且在上周收到了来自特斯拉的短信，该公司表示，这位消费者预定的 Model Y 将在 2020 年 12 月交付。随后，特斯拉发布了一条更正消息，称这条信息是针对 Model 3 预定者的。

但是，一位来自荷兰的消息人士表示，特斯拉员工给他打了电话，并表示 Model Y 的交付时间应该是在 2021 年第一季度或第二季度，且车辆将在德国超级工厂内生产。

这位消息人士表示：“今天上午，我接到了荷兰特斯拉打来的电话，他们问了我几个有关订单的问题。在这次对话中，一名特斯拉员工告诉我，他们有可能在 2021 年第一季度或第二季度向我交付在柏林生产的车辆。他们刚刚收到了柏林工厂建设进程的内部更新。”

过去几个月中，特斯拉一直表示，计划在柏林工厂的生产线安装完毕后，从 2021 年 7 月开始在新工厂生产 Model Y。此前，特斯拉多款车辆的投产时间都超过了预期，其中也包括 Model Y。在宣布将在 2020 年夏天交付 Model Y 之后，特斯拉最终于今年 3 月开始在美国交付这款新车型。

一直以来，车辆的生产和交付时间都是一个粗略的估计，特斯拉很少按照最初宣布的时间完成生产和交付。随着德国工厂的快速建设，可以预计特斯拉希望在预期时间之前启动生产。

在最近的 2020 年第三季度更新信中，特斯拉表示，他们依然预计将在 2021 年开始生产，但是并未说明具体的时间安排。特斯拉在信中写道：“柏林工厂的建设进展迅速，建筑物正在建设之中，设备进驻将在未来几周内开始。同时，柏林工厂的团队也在不断扩大，工厂预计将于 2021 年开始生产。”

为了加快施工进程，在建设德国工厂时，特斯拉采用了预制施工的方法。随着建设进程不断推进，我们有理由相信，特斯拉很有可能在 2021 年 7 月之前开始交付新车。

这位爆料人于 2019 年 4 月在荷兰预定了 Model Y。除了欧洲之外，特斯拉还将在亚洲大规模销售 Model Y，其位于中国上海的超级工厂预计将在 2020 年底或 2021 年初开始生产这款电动跨界车。