宁德时代前三季度净利润 33.75 亿元，四季度配套特斯拉有望起量

10 月 27 日晚间，宁德时代新能源科技股份有限公司（下称 “宁德时代”，300750）发布 2020 年第三季度报告。该公司今年前三季度实现营业收入 315.22 亿元，同比下降 4.06%；实现净利润 33.57 亿元，同比下降 3.10%；其中，第三季度实现净利润 14.2 亿元，同比增长 4.24%。

中信证券研报认为，宁德时代 Q3 单季度归母净利 14.2 亿，同比 + 4%，符合预期。国内外电动化中长期趋势明显，海外景气度向上提速，高端动力电池持续紧缺。作为全球动力电池龙头公司，深度绑定国内主流电动车企；同时对海外特斯拉等巨头客户配套全面深入。公司成长确定性高，资本运作持续赋能，具备长期配置价值，继续推荐，维持 “买入”评级。

广发证券认为，宁德时代四季度将配套特斯拉部分车型，相应销售额将增长。

数据显示，今年 1-8 月，LG 化学全球动力电池装机量为 15.9GWh，以 24.6% 的市场占有率位居行业第一，宁德时代排名第二，装机量达 15.5GWh，市场占有率为 24%。但从单月数据来看，宁德时代 8 月动力电池装机量已超过 LG 化学，以 2.8 GWh 的装机量重回全球第一，市场份额达 25.9%。