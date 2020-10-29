Strategy Analytics：苹果 iPhone 12 有望下半年成为全球最畅销 5G 手机

IT之家 10 月 29 日消息 Strategy Analytics 最新发布的研究报告指出，按收益来说，三星 Galaxy S20+ 5G 是 2020 年上半年全球最畅销的 5G 智能手机型号。苹果 iPhone 12 有望在 2020 年下半年获得桂冠。

Strategy Analytics 总监 Ken Hyers 表示：“全球 5G 智能手机收益在 2020 年上半年达到了创纪录的 340 亿美元。尽管新冠疫情使市场受创，但 5G 智能手机市场规模却飙升至历史新高。5G 继续推动以三星和华为为首的智能手机市场的增长。”

Strategy Analytics 副总监 Juha Winter 补充说：“2020 年上半年，按收益来看，在 5G 智能手机细分市场中 Top5 畅销机型中三星占了三款；三星 Galaxy S20 + 5G 是世界上最畅销的 5G 智能手机机型（按收益）并占 5G 智能手机总收益的 9%。S20 +5G 是全球首批最畅销的 5G 机型之一，在西欧，韩国，北美和其他地区都广受欢迎。三星最高端的 S20 Ultra 5G 排名第二，三星 S205G 排名第三。三星正在通过 5G 手机赚钱。”

图表 1：2020 年上半年全球 5G 智能手机机型收益份额 Top5

IT之家了解到，Strategy Analytics 总监 Ken Hyers 称，华为 P40 Pro 5G 和华为 Mate 30 5G 在 2020 年上半年是全球销售额第四和第五的智能手机机型。华为的 5G 智能手机在巨大的中国市场非常受欢迎。展望未来，预计苹果 iPhone 12 在 2020 年下半年将超过华为和三星。iPhone 12 5G 产品组合将在圣诞季旺季及以后的短短几周内带来数百亿美元的收入。苹果 iPhone 12 将很快赢取 5G 桂冠。