苹果 iPhone 12 不到一周就 “破发”，经销商：办 5G 套餐能降 1300 多元

IT之家 10 月 29 日消息 在上市不到一周之后，苹果 iPhone 12 已经跌破 “发行价”。

据每日经济新闻报道，在一名手机店主 10 月 26 日的报价单中，iPhone 12 已全线跌破发行价，官网售价 6799 元，他最低 6480 元就能给出。

据红星新闻 10 月 28 日报道，在某电商平台上，记者看到有 iPhone 12 64G 价格 6180 元，比官方价格少了 119 元。在成都太升南路，有苹果公司授权经销商称 iPhone 12 价格可以降到 6000 元以下，前提是需要要办理电信套餐业务。在附近中国电信营业部记者了解到，如果办理电信 99 元每月的 4G 套餐，购买 iPhone 时可优惠 720 元，而购买 129 元每月的 5G 套餐，则享受购机优惠 960 元 + 400 元苹果手机专用补贴。这样算下来，购买 128G 存储容量的 iPhone 手机最终到手价格仅为 5439 元。

IT之家了解到，相较 iPhone 12 价格下跌，截至 10 月 26 日，iPhone 12 Pro 在渠道及终端的售价相对坚挺，仍保持加价 500 至 1200 元，在成都 iPhone 12 Pro 普遍处于缺货状态。