苹果 iPhone 12 Pro 超瓷晶面板刮划测试：与之前机型差别不大

IT之家 10 月 29 日消息 根据苹果公司的说法，iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 机型采用了全新的超瓷晶面板，“比任何智能手机玻璃都要坚硬”，但根据一项新的测试，新机的显示屏仍然具有与之前的 iPhone 相似的耐刮性。

YouTube 频道 JerryRigEverything 进行了 iPhone 12 Pro 耐用性测试，根据莫氏硬度表，他发现该设备的显示屏在六级硬度下会出现划痕，七级下会出现更深的沟槽，这与他多年来测试的其他几十款智能手机一致。

JerryRigEverything 发现，与之前的 iPhone 相比，iPhone 12 Pro 在六级硬度下的划痕似乎更浅一些，但并没有显著改善。

JerryRigEverything 的结果与 YouTube 频道 MobileReviewsEh 的测试结果不同，该频道发现 iPhone 12 经得起六级硬度的考验，在七级硬度下能看到一些微弱的划痕。

IT之家了解到，苹果公司宣传超瓷晶面板提供了 4 倍的防摔性能，而不是提高了防刮性能。本周早些时候，保险公司 Allstate 进行了一系列的 iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 跌落测试，发现这些设备在类似的测试中确实比 iPhone 11 和 iPhone 11 Pro 更抗摔。