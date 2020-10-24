SpaceX 星际飞船 SN8 原型机鼻锥安装完成，接近最终形态

当地时间 10 月 22 日，SpaceX 公司位于德克萨斯州南部基地的工作人员已经将最新的星际飞船原型 SN8 组装完毕，下一步公司将进行飞行测试，让飞船原型升至距地 9 英里（约 15 公里）的高度。如若试飞顺利成行，SN8 的飞行高度将远远大于此前的所有星际飞船原型。

图示：10 月 22 日，SpaceX 公司工作人员将鼻锥吊装至 SN8 的顶部

10 月 22 日，SpaceX 公司靠近海岸的博卡奇卡基地工作人员将际飞船原型 SN8 的鼻锥安装完毕。SN8 现在处于可飞行状态，准备在无人驾驶的情况下跳跃到距地约 9 英里 (15 公里)的高度。

SN8 已经朝着此次试飞迈出了一大步，在本周早些时候的 “静态点火”测试中工作人员启动了 SN8 上搭载的三部猛禽发动机。SpaceX 创始人兼首席执行官埃隆 · 马斯克（Elon Musk）上个月表示，SN8 飞船原型在升空前可能会再次进行静态点火测试。

星际飞船是 SpaceX 公司正在打造的新一代大型太空运载工具，目的是将人和有效载荷运送到月球和火星等遥远目的地，其还将用于把卫星发射到轨道，并执行该公司所有其他太空飞行任务。

这艘高 165 英尺 (50 米)的飞船将搭载一枚巨型火箭从地面发射升空，这枚名为 “超级重型”的火箭目前甚至还没有可飞行的原型。马斯克表示，整个航天系统中，无论是星际飞船还是超级重型火箭都将完全可重复使用；超级重型火箭将以垂直着陆的形式返回地球，而星际飞船可以多次往返于月球、火星或其他目的地。需要明确的是，星际飞船有足够推力从月球和火星发射升空，但需要超级重型火箭的帮助才能离开地球。

SpaceX 正在通过开发一系列飞船原型向最终的星际飞船设计迈进，其中三艘飞船原型已经进行了短程 “跳跃”测试。例如，星际飞船原型 SN5 和 SN6 在今年 8 月和 9 月的试飞中分别升至距地 500 英尺 (150 米)的高度。

星际飞船原型 SN5 和 SN6 都只有一部猛禽发动机，也没有鼻锥。SN8 则完全是另一种设计，这样就可以飞得更高；SN8 除了有鼻锥和三部猛禽发动机之外，船体还安装了机身襟翼来增加飞行稳定性。马斯克表示，最终的星际飞船将由 6 部猛禽发动机提供动力，而超级重型火箭将搭载大约 30 台猛禽发动机。

SpaceX 的目标是在相对较短时间内造出成熟的星际飞船系统并投入使用。星际飞船系统也在为美国国家航空航天局的阿尔特弥斯 (Artemis)计划提供支持，准备将宇航员于 2024 年再次送上月球。