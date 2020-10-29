仅限 PLUS 会员，华为 Mate 40 RS 保时捷设计京东预约人数超 25.5 万

IT之家10月29日消息 10月22日晚上，华为正式发布Mate 40和Mate 40 Pro手机，国行版华为Mate40系列将在明天下午发布。

华为 Mate 40 RS 保时捷设计典藏版搭载麒麟9000处理器，配备了一颗红外测温传感器，可检测零下 20-100℃的温度，12GB+512GB 售价 2295 欧元（约合人民币18031元）。

这样一款过万元的手机此前在京东开启预约，目前仅限京东PLUS会员预约，预约人数超25.5万人。

IT之家此前报道，华为 Mate 40 RS 保时捷设计以雕塑感曲面突破二维视觉局限，超跑动感飞线设计贯穿机身中轴对称。华为表示，Mate 40 RS 保时捷设计纳米微晶陶瓷材质，白若凝脂，黑如墨玉，在温润雅致中更显力量美感。

值得注意的是，相机方面，华为 Mate 40 RS 保时捷设计后摄镜头采用八边形 “星钻设计”，搭载全新超感知徕卡电影五摄，打造全场景、全时段、全焦段的全能影像能力。

华为 Mate 40 RS 保时捷设计搭载了 800 万像素 10X 潜望镜、5000 万像素超感光镜头、ToF 镜头、测温镜头、1200 万像素 3X 光变镜头以及 2000 万像素超广角镜头。华为表示这颗红外测温传感器，可检测零下20-100℃的温度。

华为 Mate 40 RS保时捷设计针对高端消费者的隐私安全保护能力也再上新高度。TEE OS安全微内核获全球商用OS内核最高安全等级的CC EAL5+认证，EMUI关键特性获得欧洲权威隐私认证ePrivacyseal，覆盖最严的数据保护法GDPR。3D人脸与屏幕指纹双重生物识别，均支持解锁和支付，信息全程在独立的微内核完成。

发布产品包含HUAWEI Mate 40 RS保时捷设计及HUAWEI Mate 40 RS保时捷设计典藏版共两款机型，典藏版机型额外新增红外测温功能。同时，典藏版机型附赠真皮智能视窗保护套及华为超级快充车载充电器（Max 66W）。