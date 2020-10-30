华为 FreeBuds Studio 头戴式耳机国行发布，售价 1999 元

IT之家 10 月 30 日消息 华为 FreeBuds Studio 头戴式耳机国行价格今天下午公布，黑金两色都是 1999 元，11 月 11 日开卖。

IT之家了解到，华为 FreeBuds Studio 头戴耳机主要围绕着用户能随时感知到的音效、降噪等方面做出独家优化，同时在全场景智慧交互上，华为 FreeBuds Studio 头戴耳机还能与华为手机等智能设备亲密联动。

华为 FreeBuds Studio 头戴耳机支持频响范围高达 48kHz 宽频高解析音质，它配备定制的 4 层 40mm 复合振膜，带来了更宽的频响范围与更高的灵敏度，精准展现高频音乐的丰富细节，无论在低频、中频、高频人声表现皆清晰。

华为 FreeBuds Studio 头戴耳机搭载了一颗常用在高清播放器中的 HiFi 级音频解码芯片，官方称拥有更低的失真，更高的动态范围。配合 EMUI11 及以上版本的 HUAWEI Mate 40 或 HUAWEI P40 系列手机使用，华为 FreeBuds Studio 头戴耳机还加上自研 L2HC 无线音频编解码技术，相比传统 AAC、SBC 音频编码格式，更能精准展现 24bit/96kHz 等高解析音乐的丰富细节，让声音更加纯净与细腻。

降噪方面，华为 FreeBuds Studio 头戴耳机支持智慧动态降噪，拥有高自适应性的三种主动降噪模式，可以快速识别佩戴者当前所处环境噪音类型，智能地在轻度降噪、均衡降噪和深度降噪三种降噪模式间自动切换，形成一套多场景感知系统，时刻感知场景变化。同时在耳机内部声学架构中，开创性地采用了 1 根三通导音管，让耳内空间与后部双层音腔有效连通，保持了声学特性同时又形成滤波效应，噪声进入耳内后被层层削弱，大幅提升了物理降噪效果。通过动态降噪的主动性能，配合卓越被动隔音效果，华为 FreeBuds Studio 实现不错的降噪能力，低频与高频的最大降噪深度都可达 40dB，简单按下左耳 ANC 按键，即可实现全面消噪。

续航方面，华为 FreeBuds Studio 续航优秀，满电状态时开启降噪模式可播放音乐长达 20 小时，关降噪则可播放音乐长达 24 小时。同时支持华为快速充电，充电 10 分钟，开启降噪时可播放音乐 5 小时，关闭降噪可播放音乐 8 小时。