【IT之家开箱】华为 Watch GT2 Pro 图赏

IT之家 10 月 30 日消息 在今日下午的华为 Mate 40 系列发布会上，华为推出了 WATCH GT 2 Pro 手表，新款手表支持了无线充电功能，还支持血氧饱和度检测。IT之家现已拿到了一款黑色的 WATCH GT 2 Pro，开箱图赏如下：

WATCH GT 2 Pro 包装内有手表本体和充电套装。

外观方面，华为 WATCH GT 2 Pro 采用蓝宝石玻璃镜面，通透耐磨，辅以钛金属表框，搭配陶瓷背壳，不仅轻巧坚固，而且抗热耐寒。

华为 WATCH GT 2 Pro 支持无线快速充电，可搭配华为 Mate 40 系列的无线反向充电功能使用。官方表示该手表充电 5 分钟即可连续使用 10 小时，满电状态下可使用 2 周。

▲表带设计

▲华为 WATCH GT 2 Pro 内置高度计、气压计

健康和运动功能方面，还支持血氧饱和度检测、全程睡眠质量监测、心率监测、7×24 小时压力监测以及自主心脏健康管理等，可提供超 100 种运动模式，该手表还提供了 6000 多款的功能表盘和动态表盘，还支持自定义表盘背景等。

多个平台将与华为 WATCH GT2 Pro 共同推出华为鸿蒙版本的手机端应用，例如滴滴打车、网易云音乐、喜马拉雅、掌上高铁、同程旅游、美团、抖音、快手，等一大批 App。

价格方面，华为 WATCH GT 2 Pro 手表运动款 2188 元，时尚款 2388 元，ECG 款 2688 元。