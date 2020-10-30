谷歌 Pixel 5 DXOMARK 相机评分公布：120 分

IT之家 10 月 30 日消息 今天，DXOMARK 发布了谷歌 Pixel 5 的相机评分——120 分。DXOMARK 表示，在根据同样基准进行评鉴的手机中，该手机的排名居中。谷歌 Pixel 5 的标准广角摄像头可在户外拍出良好的曝光度和色彩，细节和纹理也不错，但是它主要弱点在于，几乎所有图像都会出现噪点。

IT之家了解到，Pixel 5 搭载了双摄像头配置，主摄像头为 1220 万像素 1/2.55 英寸传感器，f/1.7 镜头，等效焦距 27 毫米，支持光学影像防抖，相位检测自动对焦。副摄为超广角镜头，1600 万像素，107 度视场，配备 f/2.2 镜头。

DXOMARK 总评：

Pixel 5 的硬件稍差，因此在诸如纹理、噪点、散景和变焦等属性方面均落后于性能最佳的手机，因为更好的传感器和镜头确实对这些属性有所助益。不过，谷歌手机的主摄像头可拍出出色的图像，在曝光、色彩和自动对焦等基本属性方面的得分都接近最高分。因此，我们对标准摄像头没有太多的牢骚（但也许噪点除外），而且比起类似的双摄像头手机，Pixel 5 也凭借其强大的软件功能，表现得毫不逊色。更重要的是，谷歌 Pixel 5 可录制令人赏心悦目的视频，自动对焦和防抖功能也令人印象深刻，堪为智能手机摄影领域的佼佼者，也不会跟您的荷包过不去。