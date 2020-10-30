天猫：华为 Mate 40 Pro 系列首批 20 秒售罄，双 11 期间将加大供货

IT之家10月30日消息 今天下午，华为Mate 40系列发布会举行，华为正式发布了Mate 40和Mate 40 Pro、Mate 40 Pro+手机，华为Mate40系列延续Mate中轴对称设计，推出极具未来感的“星环设计”，如同穿越星际之门，探索未来之美，独特风格一眼可辨。

10 月 30 日晚间，天猫表示，华为 Mate40 系列首批货上架 20 秒就宣告售罄。据悉，华为 Mate40 系列手机第 2 轮加卖也将在 11 月 1 日 0 点开始，并会是加大供货的一次在天猫双 11 上的接力卖。

此外据天猫华为官方旗舰店安排，从 11 月 1 日到 11 月 11 日期间，华为 Mate40 系列产品还会进行多次接力开卖，贯穿整个天猫双 11。

IT之家报道，10 月 30 日下午，华为正式发布华为 Mate40 系列国行版，新增支持数字人民币硬件钱包功能，在双离线状态下也能交易，带来更便捷的移动支付体验。国行版华为 Mate40 系列同样搭载 5 nm麒麟 9000 系列芯片。售价方面国行版华为 Mate40 售价 4999 元起、Mate40 Pro 版售价 6499 元起、Mate40 Pro + 版售价 8999 元、Mate40 RS 保时捷设计版售价 11999 元起。

天猫表示，在开放预订短短 24 小时内，华为 Mate40 系列就冲进了天猫双 11 预售期单品成交前 10。

今年的天猫双 11 与往年不一样，共有两波次的开卖节奏，分别是 11 月 1 日 - 3 日和 11 月 11 日，两个节奏都是全年最低价。

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