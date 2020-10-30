华为 Mate 40 Pro/Pro+ 系列京东 11 秒售罄

IT之家10月30日消息 今天下午，华为Mate 40系列发布会举行，华为正式发布了Mate 40和Mate 40 Pro、Mate 40 Pro+手机，华为Mate40系列延续Mate中轴对称设计，推出极具未来感的“星环设计”，如同穿越星际之门，探索未来之美，独特风格一眼可辨。

现在京东手机发布消息称，华为Mate40系列在京东开售11秒宣告售罄。

京东表示，选择1小时达购买华为Mate40系列新品的用户数环比华为上一代旗舰机增长超600%。

首发当天京东购买华为Mate40系列：可享30天无忧退；一年无理由换电池；以旧换新至高补贴3000元等服务(数量有限送完即止)。

同时，Mate40 RS保时捷设计用户还可专享京尊达定制化服务，专人、专车、专线配送，高颜值尊享使者团队用细节为你带来最优质的体验。

历经八年十代的积淀与创新，华为Mate40系列成为了“史上最强大的华为Mate”，设计、性能、移动影像和用户体验均带来提升。

IT之家整理报道，华为Mate 40 Pro和华为Mate 40 Pro+搭载5nm麒麟9000 SoC芯片，集成153亿晶体管；全新超感知徕卡电影影像系统引入前后双电影镜头和前后双超大广角；强大性能之外更加易用贴心，AI隔空操控、灵动熄屏显示让交互方式更丰富；未来感“星环设计”镜头搭配88°超曲环幕屏，极具视觉冲击力和标识感，延续采用中轴对称设计。

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