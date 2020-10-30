交通运输部：96% 道路营运车辆已安装使用北斗系统

IT之家10月30日消息 据国新网发布，近日，国新办就 2020 年前三季度交通运输经济运行情况举行发布会。交通运输部新闻发言人、政策研究室主任吴春耕介绍，大概有 698.61 万辆道路营运车辆已经安装使用北斗系统，占运营车辆的 96%。

有记者问，自 7 月 31 日北斗三号全球导航系统正式开通后，最近北斗导航首次应用于高铁轨道监测，请问交通运输部在推动北斗导航应用方面还有哪些举措？

IT之家获悉，吴春耕表示，交通运输行业是北斗系统重要的民营应用领域和行业，是最早的用户，也是最大用户。交通运输部高度重视北斗系统的运用工作，通过长期不懈的努力和工作，各项工作积极向前推进，取得了一些成效。

顶层设计上持续加强。交通运输部出台了交通运输行业应用北斗卫星的专项规划，铁路、公路、水路、民航、邮政等重点领域的政策指导不断加强，目前政策体系正在逐步完善。

北斗系统应用的范围和规模在进一步扩大。目前，大概有 698.61 万辆道路营运车辆已经安装使用北斗系统，占运营车辆的 96%；邮政快递车辆当中，3.14 万辆装了北斗导航系统，占邮政快递运营车辆的 88%；大概有 1369 艘公务船舶安装了北斗系统，占船舶的 75%；大概有 300 架通用飞行器使用了北斗导航系统，占比 11%。特别是运输航空器上首次实现北斗应用的零突破，这是一个新开始。下一步，交通运输部将继续努力在交通行业更多领域推广应用北斗导航系统，实现北斗导航在交通行业全覆盖。

相关标准、规范不断完善。交通运输部修订北斗系统车载终端、船载终端等相关标准，民航局发布了首个北斗机载的标准规范，这样大家用起来更方便。

助力北斗国际合作。北斗系统搭载搜救核载，已经纳入国际搜救卫星组织全球中轨卫星搜救系统实施计划，交通运输部将继续跟踪，加强后续相关推进工作。

吴春耕指出，交通运输部将进一步加大工作力度，推进北斗运营工作不断走向深入，让大家有更多获得感。