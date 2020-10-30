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苹果 Apple One 订阅服务全家桶上线，个人版 14.95 美元每月

2020/10/30 23:08:27 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 10 月 30 日消息  Apple One 订阅全家桶现已在美国和其他 100 多个国家都上线，包括 Apple Music、Apple TV+，Apple Arcade，iCloud 等多种订阅服务。

IT之家了解到，苹果 Apple One 有三个可选方案，分别是个人版售价 14.95 美元，家庭版售价 19.95 美元，和高级版售价 29.95 美元，用户可根据自身情况购买。

  • 个人版：Apple Music、Apple TV+、Apple Arcade和50GB iCloud存储空间，每月14.95美元。

  • 家庭版：Apple Music、Apple TV+、Apple Arcade和200GB的iCloud存储空间，每月19.95美元。

  • 高级版：Apple Music、Apple TV+、Apple Arcade、Apple News+、Apple Fitness+和2TB iCloud存储空间，每月29.95美元。

IT之家了解到，苹果的 Apple Music 是其每月 9.99 美元的流媒体音乐服务；每月 4.99 美元的 Apple TV Plus，有大预算的原创节目，如《早间秀》和《捍卫雅各布》系列；Apple Arcade 是其每月 4.99 美元的移动游戏订阅服务，Apple News Plus 是其每月 9.99 美元的新闻订阅服务，可访问 300 多种杂志和报纸。而 iCloud 是其远程存储服务，数百万人免费使用，每月扩展容量的费用在 99 美分至 9.99 美元之间。

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关键词：苹果

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