美法官：谷歌须在 11 月中旬前回应司法部反垄断诉讼

当地时间周五，美国哥伦比亚特区地区法官阿米特 · 梅塔 (Amit Mehta)发出简短命令，要求谷歌必须在 11 月中旬之前对司法部的反垄断诉讼做出回应。谷歌需要阐述如何应对诉讼，双方即将开始披露有关此案的细节。

美国当地时间 10 月 20 日，美国司法部正式宣布起诉谷歌，指控这家市值达 1 万亿美元的科技公司非法利用其市场力量阻碍竞争对手，这是美国监管机构数十年来针对大型科技公司权力和影响力的最大规模执法行动。

美国司法部指控谷歌采取非法行为，以维持其在搜索和搜索广告领域的主导地位。谷歌否认有任何不当行为。

在周五的状态会议上，谷歌的代表约翰 · 施密特莱恩 (John Schmidtlein)同意在 11 月 13 日之前通知哥伦比亚特区地区法院，这家搜索和广告巨头是否计划在简易判决的基础上回应此案。

在司法部和谷歌的律师之间发生许多争执之后，梅塔法官表示，双方应在 11 月 6 日之前提交一份关于保护令的状态报告，这将保护为司法部提供证据的谷歌客户等第三方。同时，双方应该在 11 月 20 日之前初步披露可能会在审判中使用的潜在证人和证据。

下一次状态会议定于 11 月 18 日举行。梅塔法官还披露了与谷歌的个人联系，其中包括他的一名表亲在为谷歌工作，一个朋友曾在谷歌担任高管。梅塔说，他不知道他的表亲在谷歌担任什么角色。谷歌拒绝证实梅塔法官亲属的身份，也拒绝具体说明他的工作性质。

在确认法官时，法官的家庭关系有时会受到诉讼各方的质疑，目前还不清楚谷歌或司法部是否会试图让梅塔法官回避。美国法律要求，“在公正性可能受到合理质疑的任何诉讼中”，法官都需要回避。

在反垄断诉讼中，谷歌可能受到司法部三项具体指控，分别是：

1）谷歌在通用搜索服务、搜索文本广告和搜索广告三个市场拥有垄断权。对此，谷歌可能会通过推动扩大这三个市场的范围来进行反击，并称其面临大量竞争。

2）谷歌通过使用一系列排他性协议来阻止竞争对手的搜索引擎，从而非法地保持了其对市场的控制。谷歌可能会辩称，消费者从中受益。

3）谷歌伤害了消费者和广告商的利益，损害了竞争和创新。谷歌可能辩称自己的产品足够优秀，消费者也可以选择切换其他搜索引擎。

美国司法部尚未具体说明，如果赢得此案，它将寻求采取哪些补救措施来纠正谷歌的行为。不过预计该机构将寻求法院命令，阻止谷歌继续与设备制造商达成排他性协议。此外，司法部可能寻求结构性解决方案，这可能相当于拆分谷歌或强制剥离资产。