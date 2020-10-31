华为 Mate 40 Pro 国行系统首次更新：优化广角、夜景、徕卡等模式

IT之家10月31日消息 感谢IT之家网友 Coode 的热心投递，华为 Mate 40 Pro 今日推送了 EMUI 11.0.0.125 SP1 版本系统更新。

据官方公告，此次更新包括华为 Mate 40 Pro 全网通版、Mate 40 Pro + 全网通版、Mate 40 RS 保时捷

版本号：

Mate 40 Pro： 11.0.0. 120 SP3-11.0.0.125 SP1

Mate 40 Pro+： 11.0.0.120 SP3-11.0.0.125 SP1

Mate 40 RS： 11.0.0. 120 SP3-11.0.0.125 SP1

注：版本采取分批的方式进行推送，请您耐心等待并及时下载升级；为了满足热心花粉们快速升级的需求，我们同时开通了会员服务报名申请方式。

更新详情：

【主题】



全新主题从熄屏显示到锁屏，再到桌面，连贯动效连接每一个画面，视觉灵动统一

【相机】

优化广角、夜景、徕卡等模式拍照效果 优化录像场景的使用体验，提升画面清晰度

【音频】

优化音频外放效果，带来更好的音频体验

【系统】

修复部分场景亮度条调整不生效的问题 优化整机系统稳定性

此外，手机升级后，由于手机内应用较多，升级后部分应用需要适配和后台优化；并且升级后图库也会进行智能整理；手机文件也会重新安全扫描，避免安全隐患。这些优化动作在后台会额外增加一些耗电，2-3 天后会自行恢复。

