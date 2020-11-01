瑞信：苹果 iPhone 12 发布后仍缺乏推动 5G 普及的 “杀手级应用”

IT之家 11 月 1 日消息 据 “瑞信 CreditSuisse”微信公众号消息，瑞信全球电信团队发布了对 29 个研究所覆盖国家和地区的 5G 进展预测：到 2024 年，5G 用户将达到 23 亿，全球收入将达 3,830 亿美元，在 2020-24 年期间需要 9,580 亿美元资本支出。

截至 2020 年 6 月，韩国和中国的 5G 套餐渗透率已分别达到 15.1% 和 8.1%。但问题在于，目前仍缺乏推动 5G 普及的 “杀手级应用”，导致目前的主要推动力是大额数据流量包和新款手机，而不是用户愿意为令人兴奋的新服务付费。5G iPhone 发布后，美国预计也将遵循这一路径。

由于缺乏相应的应用程序推动需求增长，韩国运营商以提供无限数据流量包来推广 5G 使用。他们同时严重依赖 5G 手机作为营销工具，运营商鼓励用户使用 5G，以便能够最先获得热门机型和手机颜色。起初运营商还提供了大额的手机补贴，但现在已削减补贴，以改善盈利水平。在中国，运营商没有提供手机补贴，但同样由于缺乏 “杀手级应用”，运营商以大额数据流量包和 5G 手机作为主要的营销手段。在这两个市场，随着 5G 的推出，每用户平均收入（ARPU）和营收都有所增长，但还不足以产生吸引人的资本回报；因此，韩国市场近期削减了补贴。在欧洲，我们看到运营商也以大额数据流量包为重点，鼓励对使用高额套餐的现有客户进行追加销售。在美国，5G 苹果手机的发布对 5G 的普及使用至关重要；盈利能力将在很大程度上取决于补贴水平。

华为在中国的设备供应上占据主导地位，但在美国市场是缺席的。因遭遇美国芯片禁运，华为长期生存能力面临不确定性，加之目前 5G 网络仍缺乏杀手级应用 / 5G 变现盈利前景也存在挑战，这使得欧洲、亚洲和拉美的运营商趋于谨慎，并推迟 5G 的商用推出。总体而言，我们将 2022 财年中国 / 欧洲的相关资本支出预测分别下调 2.5%/2.0% 至 498 亿美元 / 339 亿美元。由此产生现金流留存，以及我们认为 OpenRAN 架构产生的资本支出节省并不足以吸引大量新进入者，表明一些电信市场对投资者的吸引力可能好于原本的预期。

IT之家了解到，总体而言，瑞信将 2022 财年中国 / 欧洲的相关资本支出预测分别下调 2.5%/2.0% 至 498 亿美元 / 339 亿美元。