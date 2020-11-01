谷歌深陷反垄断案泥潭，仍然我行我素

11 月 1 日，美国司法部针对谷歌的反垄断诉讼案，与 20 年前美国政府针对微软公司的诉讼案有着惊人的相似之处。可能是有前车之鉴，谷歌似乎在极力避免走微软当年错误之路，因此它告诫员工，不要受反垄断案分心。

一般认为，1998 年的那起诉讼案以及微软咄咄逼人的反应，减缓了这家软件巨头的发展速度，让谷歌等后起之秀获得了立足点。尽管微软当时避免了被分拆，但多年的公众和司法监督无疑对该公司产生了令人沮丧的消耗。

谷歌对此心知肚明。鉴于谷歌目前遭遇的美国政府和国会的反垄断调查和诉讼行动，谷歌首席执行官桑达尔 · 皮查伊（Sundar Pichai）和高级法律顾问肯特 · 沃克 (Kent Walker)日前向该公司员工发送了内部备忘录，要求员工保持冷静，不要分心，继续工作。

“重要的是不要被这一诉讼过程分心，包括不要在内部或外部猜测有关法律的问题。”沃克在落款日期为 10 月 20 日的一份备忘录中写道，“我们的重点，应该说一直是真正重要的东西，那就是提供伟大的产品和服务。”

其他证据表明，谷歌好像并没有受到反垄断案的阻挠，仍然不惊不惧，按照自己的计划行事。如，该公司正在推进一项大型但有争议的收购，并在继续强化搜索合作伙伴关系，而这正是监管机构针对谷歌反垄断案的核心。

美国政府指责谷歌每年向设备销售商等公司支出数十亿美元，使其搜索引擎成为智能手机等硬件设备和浏览器的默认选择，这一行为巩固了谷歌在搜索市场上的垄断地位。这一指责与当年美国政府针对微软公司的反垄断案指控类似。美国政府当年称，微软与电脑制造商达成协议，将自己的浏览器设置为电脑上默认模式，从而不公平地阻碍了市场竞争。但谷歌认为，智能手机上的谷歌搜索引擎默认设置，可以很容易被消费者取消，消费者之所以选择谷歌，因为它是最好的。

微软反垄断案中，微软高管一开始傲慢并误导法官。但检察官揭露的电子邮件表明，微软高管实施了许多阻挠竞争对手的行为。这些电子邮件所揭露出的事实，与微软高管在法庭上的证词相矛盾，这进一步损害了微软的声誉和地位。微软当时的首席执行官比尔 · 盖茨（Bill Gates）的证词避重就轻，而反竞争行为事实遭公布后，该公司形象一时受到严重损害。

2018 年，微软首席法务官布拉德 · 史密斯 (Brad Smith)表示，应对政府反垄断诉讼案而产生的分心，可能会导致公司错过新的创新，如在线搜索。

谷歌首席执行官皮查伊很明白微软反垄断案所提供的经验教训。在美国政府针对谷歌的反垄断指责立案后，他在备忘录中对公司员工说，“继续做你正在做的事情。对谷歌来说，受到审查并不是什么新鲜事。”当地时间周四，他在该公司第三季度财报电话会议上对分析师表示，“我们公司的重点，仍然是建立一个受到消费者喜爱和重视的搜索产品。”

2019 年末，当美国司法部加大对谷歌的调查力度时，该公司仍然宣布将以 21 亿美元的价格收购智能手表制造商 Fitbit。今年，针对谷歌进军健康数据及其设备市场，一些消费者团体和竞争对手提出了抗议。但是，谷歌仍然一直在推动完成这笔交易。

此外，根据美国政府的反垄断指控，谷歌还签署了一些新的付费搜索默认设置协议，这些交易甚至更具排他性，明显是反竞争行为。司法部还指控称，谷歌多年来一直敦促员工避免书写电子邮件和使用短信，因为电子邮件和短信在后来可能被用来证明谷歌是一家垄断公司。

“谷歌确实从微软那里学到了一个教训，这就是谨慎地选择自己的语言，以避免反垄断审查。”美国政府一方律师在谷歌反垄断案起诉书中表示，“例如，谷歌首席经济学家就曾对该公司员工说，在公共和私人场所，应该小心所说的话，避免使用‘切断空气供应’及类似词语。”据称，“切断空气供应”是微软一位高管曾经用来描述对网景公司立场的措辞。

根据谷歌反垄断案起诉书，谷歌还告诉员工不要使用某些词语，如 “打压”、“封杀”、“损害”或 “阻止”竞争，因为这些词语在未来可能被用于反垄断审查。

最近，盖茨在西雅图一次会议上对微软当时的反垄断讼案进行了反思。他说，像谷歌这样的科技巨头，已经做了很多努力，以避免遭受反垄断指控。

盖茨说，“我认为我犯的主要错误是，没有意识到在华盛顿发展人际关系的重要性。在过去的十年里，谷歌一直是华盛顿最大的企业游说者之一，花费了数千万美元资金，旨在讨好来自美国两党的监管者和政客。”

盖茨在微软反垄断案诉讼期间咄咄逼人的证词，也与谷歌首席执行官皮查伊最近在国会听证会上的做法形成了对比。皮查伊每次被传唤时，都会坚持一种有节制的语气，冷静地解释他的公司的立场，并对尖锐的提问总是予以巧妙地周旋。

谷歌并没有回避这样一个事实，即正是微软的失策帮助它成长为今天的巨人。因此，多年来一直在审理针对微软和谷歌案件的反垄断律师加里 · 雷巴克 (Gary Reback) 充满讽刺意味地表示，“要不是政府对微软采取了反垄断行动，谷歌不会成为一个垄断者。这是一个轮回。”