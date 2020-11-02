华为 Mate 40 Pro/RS 贵州茅台套装上架京东，最高 19999 元

￼￼IT之家 11 月 2 日消息 据IT之家网友投稿，华为京东自营官方旗舰店上架了两个华为 Mate 40 系列的茅台套装，将手机和茅台酒一起卖，这在手机行业还是非常罕见的。

具体来说，共有两个套装，分别是华为 Mate 40 Pro（8GB+256GB）&飞天 53%vol 500ml 贵州茅台酒（2019）限定套装，和华为 Mate 40 RS 保时捷设计 12GB+256GB&贵州茅台酒 第十届贵州酒博会纪念酒 53 度 500ml 至尊套装，售价分别为 9999 元和 19999 元，作为对比，两款手机手机单独的售价分别为 6999 元和 11999 元，但上述产品在京东都处于无货状态。

￼￼华为 Mate40 系列旗舰机已经在国内上市，IT之家了解到，10 月 30 日开售当天的 Mate 40 Pro 全系列在各线上渠道几乎都是 “秒光”。一边是供货量少，一边是消费者购买意愿高涨，预计 Mate 40 系列的抢购和溢价的情况都将持续更长时间。

《11999 元至 13999 元，华为 Mate 40 RS 保时捷设计正式发布：超跑赛道基因，八边形星钻设计后摄》