苹果 iPhone 4 被制成标本售卖，单价 800 至 1000 元

IT之家11月2日消息 据老板联播今日报道，十年前的苹果 iPhone4/4s 等老机型现被部分商家制作成标本售卖。据商家介绍，苹果 iPhone4 标本的售价自 800 至 1000 元不等。相对的，目前 iPhone 4/4s 在二手市场售价为 40 至 80 元。

该标本技术门槛较低，由商家自行拆解并完成排列固定，但老板表示该标本采用外观保持较好的二手机型或部分废品机型制作而成，一次拆机可能需要半个小时时间。

众所周知，iPhone 4 被誉为苹果目前最棒的 iPhone 之一。IT之家了解到，iPhone 4 是苹果 iPhone 的第四代续作（前作是 iPhone 3GS，而后续型号是 iPhone 4S），于 2010 年 6 月 7 日发布。

苹果 iPhone 4 为该系列引入了崭新的硬件设计，而苹果公司的时任 CEO 乔布斯称它为当时世界上最薄的智能手机，它由不锈钢框架组成，内部组件置于硅酸铝玻璃之间。

iPhone 4 还推出了苹果新款高分辨率的 Retina 显示屏，其像素密度为每英寸 326 像素，同时保持与其前体相同的尺寸与纵横比。

此外，iPhone 4 还推出了苹果公司的 A4 芯片以及 iOS 4，它特别引入了多任务功能和苹果公司新的 FaceTime 视频聊天功能。iPhone 4 也是第一款包含前置镜头的 iPhone，也是第一款以 CDMA 网络版本发布的 iPhone。

时至今日，仍有无数网友怀念这一机型，因此 iPhone 4 标本应运而生。