小摩：iPhone12 Pro 需求超 iPhone 12，苹果 iPhone 12 交货期逐渐恢复正常

IT之家 11 月 2 日消息 据外媒 AppleInsider 今日报道，投资银行摩根大通（JP Morgan）通过追踪 iPhone 12 系列市场数据发现，苹果 iPhone 12 Pro 的需求似乎比更便宜的 iPhone 12 要高。

摩根大通分析师 Samik Chatterjee 在表示，目前 iPhone 12 交货时间正在减少（或者说正常化）。由于这个交付时间是基于苹果排队购买后送货上门的日期，所以这可以表明该手机的供需情况正在逐渐缓和。

▲ 图源 AppleInsider

对于中国消费者来说，高端的 iPhone 12 Pro 机型的交货时间相对稳定，而同期 iPhone 12 的交货延时情况有所缓解。在德国和英国，iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 的交货时间均已基本恢复正常。

据统计，苹果 iPhone 12 的交付时间在全球范围内平均值约为 10 天，而 iPhone 12 Pro 的平均交付时间为 23 天。

在美国，新 iPhone 的交货时间已从第 11 天减少为 8 天。iPhone 12 Pro 的交货周期实际上从 24 天增加到了 26 天。

IT之家了解到，iPhone 12 在多个国家和地区都可直接在苹果商店内直接购买，但摩根大通表示 iPhone 12 Pro 仍无法在其所追踪的区域市场内进行现货购买。

此外，对比发现，用户对苹果 iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 机型的需求似乎高于 2019 年 iPhone 11 系列。