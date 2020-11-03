高价招快递员、低价抢订单，被通达系 “封杀”的极兔速递有点急

“我们一单的派送费基本在 7、8 毛钱左右，目前在业内算高的。”



在通达系快递因派费屡屡下降导致快递员罢工的时候，极兔速递的快递员正拿着通达系快递员两三倍的派费。

极兔速递的快递员李志向猎云网表示，自己也曾是通达系快递的员工，今年五月才跳槽到极兔速递。

极兔速递是谁？

还没被消费者熟知的快递新玩家，却因被通达系封杀登上了热搜。事实上，虽然消费端对极兔速递的了解并不多，但极兔速递在今年国内市场的布局可谓是动作频频。2019 年底，低调入局国内市场，2020 年 3 月开始分批起网，截至 9 月日单量稳定在 1000 万以上。

极兔用了七个月追上了布局快递 15 年的百世。

自 2015 年在印尼成立起，便一路顺风顺水两年内成为东南亚市场单量第二名，覆盖东南亚七国超 5.5 亿人口，这个人口体量显然和国内不在同一个量级上。所以对于极兔来说，想要继续发展也需要电商日益发达的国内市场。

极兔速递不仅明确要布局国内市场，创始人李杰更是通过给中国代理的公开信中表明了信心。“如果有一天，我们在中国进入行业 TOP3，你我的名字也会出现在 J&T 品牌的发展之路上，何等的骄傲和自豪！”

起步于印尼并发家于印尼的极兔，面对国内已经进入下半场的快递行业时，给出自己的答案。

高价招快递员

面对国内已经趋于饱和状态的快递赛道，极兔给出的第一个答案便是高价招快递员。

7、8 毛的派送费放在 2018 年或 2019 年的快递市场，或许是行业内的均价。但在快递价格战硝烟四起的 2020 年，极兔速递的派送费远远高于通达系。李志向猎云网透露，“我现在平均每天送单在 200 个左右，到手估计一百五十元左右。”同时李志表示在和其他地区的极兔快递员聊天中得知，有的地区可以达到 1 元以上的派费。“我刚听到的时候很震惊，毕竟我很久没有见到这么高的派费了。”

李志的工作量和派送费，同前段时间接受猎云网采访的通达系员工张坤形成了鲜明的对比。这个行业虽然不缺派送员，但较高的配送费还是会激励快递员的工作热情。工作了半年的李志在和前同事交流中得知，有部分前同事正考虑从通达系转到顺丰、京东或极兔速递。

为进一步了解快递员的工作状态，记者连续三天在极兔速递小程序发布订单。平均上门取件时间在一小时以内，且三位上门取件的快递员都是步履匆匆，赶着去下一个收件点。

对于快递行业而言，派送员、订单量、物流网络为三大支柱。作为行业的新玩家，极兔速递在极速扩张的阶段免不了需要大量的派送员，来维持网点的正常运转。在贴吧、BOSS 直聘、58 同城等软件中，均能看到极兔速递大量招人的消息。

有招聘就有竞争，对于正处于扩张阶段的极兔速递，为了增强自己的竞争力，高价招快递员似乎是一条十分可行的路。

来源：猎云网

低价抢市场

高价的派送费招来了快递员，哪订单量如何保证？

极兔速递进入国内市场后，在 B 端层面靠着拼多多和苏宁保证了基本的订单量。4 月份极兔速递表示已经接入拼多多、当当网、苏宁、有赞等十一家电商平台。其中值得注意的是，据公开资料显示，2019 年拼多多共发出 197 亿件包裹，日均包裹量达到 5000 万单以上。

拥有了 B 端层面的流量后，极兔速递的订单量日益上涨。据公开资料显示，极兔自起网开始两个月内日单量破百万，四个月破 500 万。虽说快递行业严重依赖电商，但对于急需发展的极兔而言，拥抱拼多多们远远不够。

于是为了拓展 C 端市场，极兔速递同样选择用价格取胜。

韵达快递的配送员郭志刚向猎云网透露，极兔速递省外的单价均便宜 2-3 元，同城快递有的时候低至五元，如果是大客户或大件货价钱还可以继续往下谈。这个价钱确实对通达系产生了一些影响。

记者分别在通达系快递以及极兔速递的小程序下单中发现，相比之下极兔速递确实单价便宜 2 元。在贴吧内显示，5 月份的重庆极兔速递价格维持在省内 3kg 以内 6 元，省外 9 元。针对拼多多客户，最低可低至 1 元。

来源：官网截图

据武汉极兔速度某直营店的负责人向猎云网表示，自己所负责的站点规模不算大每天的订单量在 2000 单左右。自今年四月进入武汉起，目前已拥有 60 余家网点，以自营 + 加盟的方式运营。目前极兔速递在全国城市的渗透率在 90%，而通达系均保持在 97% 左右。

在记者走访极兔速递的网点时发现，相比通达系、京东、顺丰等快递公司，极兔速递的网点并不密集。值得注意的是，通达系及京东、顺丰一般会选择人口密集的小区或商业圈内布置网点。而极兔速递的末端网点，大多为控制成本选择较为偏僻或老街道的居民楼附近。

如此看来，通过高价招快递员低价抢订单的极兔速递，确实可以在短时间内发展起来。然而这个方法虽然让极兔短时间内发展起来了，但时效问题仍是个大关。

建网薄弱

极兔速递的做法被外界评为愣头青、搅局者，不仅掀起了新一轮的价格战还被爆料长期蹭网。

对此极兔速递的快递员李志表示，自己在配送快递时，跟菜鸟驿站交集不多大多会选择投放快递柜。而三四线城市的消费者孟凡林向猎云网表示，自己有时会收到极兔速递的短信称快递放在菜鸟驿站。但当去菜鸟驿站去快递时，驿站负责人则表示快递不在驿站内，最终在驿站门口的角落中找到。

两种不同的声音代表着极兔速递在建网环节的薄弱。

据报道称极兔速递自身发展不力，无法在短时间内建设稳定且高效的物流体系，长期 “蹭网”搭便车，造成有的快递网点秩序混乱。也正是因此才被爆出，通达系发布的《关于全面禁止代理极兔速递业务的通知》。

国内快递烽烟四起，拼低价拼单量外，拼的还有时效。

快递的物流网络需要长时间经营建设才能发展，然而随着中通二次上市以及京东和顺丰成立了子快递公司，让本就饱和的市场留给极兔的时间并不多。所以极兔速递选择了 “借壳发力。”

2019 年 J&TExpress 收购上海老牌的快递公司龙邦速运，龙邦速运起步于 2002 年稍晚通达系快递。同时上海龙邦速运有限公司持有国邮级许可证，跨省、自治区、直辖市范围经营。由此一来，便解决了极兔速递在政策方面的困扰。

然而无论是龙邦速运现有的物流体系还是极兔想要自建网络，都无法在一时间于通达系、顺丰、京东相比，所以时效方面很难保证。

拥抱拼多多的极兔速递面临一个事实，主打下沉市场的拼多多其用户也大多居住在三四线城市，但极兔自建网络的薄弱导致时效并不乐观。某县级市的消费者向猎云网透露，10 月 24 日到达集散点的快递，迟迟无人配送，且每次极兔速递的包裹平均时长均比通达系慢。

来源：受访者提供

面对已经成型的国内快递市场，急着抢订单、急着招快递员、急着占领市场的极兔速递真的有点急。顾得了起点订单量和末端配送，却抓不住中间的物流网络。对于极兔而言，无论是借壳发力还是蹭网都无法支撑其想要做行业 TOP3 的野心。

马上要迎来第十一个双十一，这也是每年检验快递行业的最大考试。第一次面对双十一的极兔速递，能否站稳脚跟？