腾讯视频上线国行 Switch Nintendo e 商店，最高支持 1080P

IT之家 11 月 4 日消息 根据腾讯 NintendoSwitch 的官方消息，腾讯视频（体验版）已于 11 月 4 日 16:00 上线 Nintendo e 商店，玩家可前往 Nintendo e 商店免费下载体验。腾讯视频（体验版）覆盖热播影视、精品纪实、王牌综艺、热血动漫、少儿益智等多个视频门类。

腾讯表示，部分产品功能也在测试之中，不代表产品的最终形态与品质，后续拟上线正式版腾讯视频。

IT之家了解到，在使用腾讯视频前，需要先将 Nintendo Switch 连接至网络。进入 Nintendo Switch 版腾讯视频后，点击主界面左侧 “个人中心”——“账号”中的 “立即登录”按钮即可进行登录。腾讯视频支持使用个人 QQ 与微信账号登录，在选定你的登录方式后，扫描屏幕中的二维码便可完成操作。

若你的 QQ 或微信账号已开通腾讯视频 VIP（超级影视 VIP），登录后也可在 Nintendo Switch 中继续使用，无需额外开通便可观看包含院线新片、独家综艺在内的 VIP 视频内容。目前 Nintendo Switch 版腾讯视频包含电视剧、电影、综艺、动漫、少儿和纪录片 6 大频道，视频内容最高支持 1080P 画面清晰度。玩家可依据不同视频的实际情况，在 270P、480P、720P 以及 1080P（仅支持电视模式）四种画面清晰度选项中进行调节。