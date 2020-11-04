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腾讯 Switch 官方科普一次性防伪封条：揭开后纯白底色变成高密度镂空水印

2020/11/4 21:01:13 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家11月4日消息 防伪封条，位于 Nintendo Switch 或其配件的产品标准外包装上，是消费者判断所购商品是否为正品的重要依据。通过检视防伪封条的状态，消费者可以判断包装是否被打开过，或该封条是否被二次粘贴到其他包装上。现在腾讯NintendoSwitch官方带来了简单高效的防伪标记—— 一次性防伪封条介绍。

特别说明：下述几类产品的外包装上暂不配备防伪封条——amiibo™、实体游戏卡带、游戏兑换卡、Joy-Con™腕带、Joy-Con 方向盘、Nintendo Switch 便携包。

完好的封条状态

IT之家获悉，这款防伪封条是一种经过特殊处理的 “一次性防伪封条”，由纯白色的底色和蓝色的 “Tencent 腾讯”logo 组成。想要打开产品外包装，必须先揭开或割断它。当揭开这个封条之后，你会发现，封条的底色从纯白变成了印有高密度排列的镂空水印样式，并且无论怎样尝试，都无法将这个封条还原成没有揭开之前的样子。这就是 “一次性防伪封条”的防伪方式。

▲当防伪封条揭开后，就会出现如图所示的镂空水印

当你购买的全新正品 Nintendo Switch 及配件到手之后（建议以拍摄视频的方式记录开箱的全过程）首先就是检查外包装的防伪封条，如果没有断裂、切割的痕迹，或是蓝色 “Tencent 腾讯”logo 和纯白底色完整没有镂空水印，就不用担心产品在拿到之前有被开封过。相反，如果你拿到的机器外包装上的封条已经出现镂空水印，或是断裂损坏，请立刻联系提供所购商品的店铺。

▲左为从未被揭开过的效果，右为揭开后再次粘贴的效果

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关键词：Switch腾讯封条

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