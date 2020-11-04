韩媒：苹果采用 mini LED 屏的 iPad Pro 预计于明年第一季度正式推出

IT之家11月4日消息 据韩国媒体 KoreaITNews 报道，苹果将在明年初向 iPad 和其他产品（如 MacBook 和 iMac）引入 mini LED 屏幕，预计全球 LCD 市场和 LCD 技术将从此发生变化，而苹果将在明年第一季度的某个时候发布其新的 iPad Pro。

本周早些时候有外媒报道称，业内人士称 LG Display 将向苹果公司供应 mini LED 面板，并将用于新一代的 iPad Pro 产品。

此外，LG Display 可能会在今年年底开始量产。而 mini LED 背光 LCD 的供应链也已基本确定，将由中国台湾的 Epistar 提供 mini LED，而中国台湾的 TSMT 将负责 Mini LED 的装配部分（或指 LED 表面安装），最后由 LG Display 将其制作完成并提供最终的显示面板。

IT之家知悉，苹果上次于今年 3 月更新了 iPad Pro 系列，但仅仅只是一个相对较小的升级，包括 A12Z 仿生芯片和新功能。

此外，包括知名分析师郭明錤、产业链权威媒体 DigiTimes、可靠度极高的爆料者 L0vetodream 等都表示苹果计划在 2021 年上半年推出新的 iPad Pro 机型，包括全新的 A14X 芯片、5G 和mini LED 显示屏。