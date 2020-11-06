微软确认 Win10 版本 2004 存 bug：可导致黑屏、浏览器数据丢失

IT之家 11 月 6 日消息 今年早些时候，微软发布了 Windows 10 2020 年 5 月更新（Win10 版本 2004），其中包含 Windows 沙盒改进、云恢复等功能。上个月，微软又发布了一个名为 2020 年 10 月更新的功能更新，但至少存在一个底层问题仍未修复，现在它正在影响更多用户。

在一份新的支持文件中，微软确认 Windows 10 2004 版的一个 BUG 会导致黑屏。黑屏问题主要出现在外部显示器上，也影响到了 Office 生产力套件，但一些用户报告说在他们的主显示器上也出现了类似的问题。

目前微软通过 Windows Update 提供的一个新的累积更新，终于修复了黑屏问题。这个问题最早是在 5 月份报告的，它主要是在使用 Office 应用绘图时导致屏幕变黑。

该修复也适用于 Windows 10 2020 年 10 月更新，因为两个操作系统共享相同的核心组件。

Windows 10 2004 版及更新版本的 Chromium 浏览器和微软自家的应用也受到了问题困扰。在 2020 5 月更新之后，用户纷纷表示 Chrome 和 Edge 浏览器已经停止了数据同步，重启后浏览数据会自动重置。

8 月，微软消息人士称，公司已经意识到这些问题，并积极调查原因，但截至 2020 年 11 月，这个问题仍然没有解决。

在过去的几周里，越来越多的用户开始报告说，Windows 10 正在删除他们设备上的 cookies，Chrome 或其他应用会要求用户在每次自重启后登录。

IT之家了解到，微软和谷歌都已经意识到了这个问题，预计修复方案将在今年晚些时候到达。

“我们 (微软)正在努力解决这个问题，但由于 WindowsUpdates 的性质，不幸的是，在我们能够通过每月服务更新发布之前，还需要一段时间。”微软表示。

目前，还没有适当的修复方法，但可以尝试通过删除 Windows 10 的任务调度程序中的任务来缓解这个问题。此外，微软也已知晓 Windows 10 中 Office 更新的问题和破碎的睡眠模式。