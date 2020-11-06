电子科技大学号：全球首颗 6G 试验卫星

IT之家11月6日消息 今日 11 时 19 分，我国在太原卫星发射中心用长征六号运载火箭，成功将 NewSat9-18 卫星送入预定轨道，发射获得圆满成功。此次任务还搭载发射了电子科技大学号卫星（星时代 - 12 / 天雁 05）、北航空事卫星一号和八一 03 星。

电子科技大学电子随后发文庆祝，因为 “科技大学号”是当今全世界首颗发射成功的 6G 试验卫星，也是电子科技大学建校以来首次以校名命名的卫星。

据官方表述，“电子科技大学号”卫星重达 70 公斤，由电子科技大学、国星宇航等联合研制，该卫星搭载了由电子科技大学与国星宇航设计开发的太赫兹卫星通信载荷，将在卫星平台上建立收发链路并开展太赫兹载荷试验，这也将成为太赫兹通信在空间应用场景下的全球首次技术验证。

中国工程院院士、国际宇航科学院院士、电子科技大学卫星产业技术研究院学术委员会主任徐扬生教授表示，此次研制发射的全球首颗 6G 试验卫星，是太赫兹通信在空间应用场景下的首次技术验证，标志着我国航天领域探索太赫兹空间通信技术有了突破性进展。

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IT之家了解到，太赫兹通信具有频谱资源丰富、传输速率高、易实现通信感知一体化等优势，在地面和空间通信领域具有重要的应用前景，是全球第六代移动通信（6G）的关键技术之一。