消息称今年山寨 AirPods 出货量已达 6 亿，正品不足 9 千万

IT之家11月9日消息 据我爱音频网援引苹果供应链信息，今年为苹果提供的 AirPods 部件供货量已经达到了 8000-9000 万件。而从山寨 AirPods 供应量的相关信息不完全统计来看，截至 10 月 31 日，今年山寨 AirPods 出货量已达 6 亿。

当然这其中也包括几十元的低端产品，最高也包括支持主动降噪等功能的仿品。

据报道，山寨 AirPods 包括 白牌 AirPods Pro（络达版）、白牌 AirPods Pro（杰理版）、山寨 AirPods Pro（恒玄版）等，这些在市场上占了较高份额。

2016 年，随着苹果 iPhone7 系列发布以及 3.5mm 耳机孔的取消，苹果推出了全新产品线 TWS 耳机 AirPods 系列。

2019 年 3 月，苹果再次推出了 AirPods 2，搭载了全新苹果 H1 芯片，增强防破解能力。

2019 年 10 月，苹果最新的 AirPods Pro 上架，带领 TWS 真无线耳机迈向了更为高端的主动降噪时代。

但这些都没能阻挡各种山寨 AirPods 厂商的热情，例如此前有消息称 AirPods Pro 正式上市不到一周之时，华强北就已经 “成功攻克”，从此山寨版 AirPods Pro 也慢慢流入市场。

IT之家曾报道，苹果 AirPods 3 外壳零件本月早些时候已被曝光，外观类似 AirPods Pro 设计，泄压孔更短一些，滤网采用圆形而不是扁形设计。